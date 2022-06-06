مكسيم خليل يجسد شخصية “حافظ الأسد” في “ابتسم أيها الجنرال”

كتب امير فتحي في الاثنين 6 يونيو 2022 11:51 صباحاً - يجسد الفنان السوري مكسيم خليل شخصية الرئيس السوري الراحل “حافظ الأسد” في مسلسل جديد من إنتاج المعارضة السورية، والمقرر عرضه في موسم رمضان المقبل.

تداولت المواقع الإخبارية خبر انضمام مكسيم خليل لطاقم عمل المسلسل السوري الجديد “ابتسم أيها الجنرال”، من إنتاج المعارضة السورية في إسطنبول؛ والذي يتناول حياة حافظ الأسد وفترة الفساد التي عاشتها سوريا خلال التسعينيات، وحقبة المخابرات السورية في عهد حكم آل الأسد للبلاد.

وسيشارك في العمل العديد من نجوم سوريا المعارضين من بينهم، يارا صبري، عبدالحكيم قطيفان، بالإضافة إلى نجوم من لبنان.