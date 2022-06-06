كتب امير فتحي في الاثنين 6 يونيو 2022 11:51 صباحاً - أشادت الفنانة الاماراتية احلام بعلاء مبارك، نجل الرئيس المصري الراحل حسني مبارك، وذلك بسبب تغريدة استنكر فيها اساءة المسؤولة الهندية للنبي محمد.
وكان علاء مبارك قد كتب في تغريدة عبر حسابه على تويتر: “#الا_رسول_الله_يا_مودي مهما تطاول الجاهلون والسفهاء على سيد الخلق فلا يمكن أن ينال منه جاهل ، ما ضرك يا رسول الله أن تتطاول عليك ألسنة هؤلاء الحاقدين … “ما ضر بحر الفرات يوماً إن خاض بعض الكلاب فيه””.
بدورها علقت احلام على تغريدة علاء مبارك كاتبة: “هذا الأسد من ذاك الأسد”.
كانت هذه تفاصيل خبر احلام تشيد بـ علاء مبارك: “هذا الأسد من ذاك الأسد” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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