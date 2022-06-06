خطوبة مي نور الشريف في سن الأربعين من هذا النجم الشهير تُفجّر ضجة واسعة… أول تعليق منها! – «صورة»

كتب امير فتحي في الاثنين 6 يونيو 2022 03:50 صباحاً - تصدّرت الفنانة مي نور الشريف محركات البحث والتريند، بعد أنتشار مقطع فيديو لها وهي ترقص مع مدرب الرقص الشهير خالد تيجانا، في حفل زفاف صديقتهما الفنانة دنيا عبدالعزيز.

ونشرت مي نور الشريف، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور «إنستجرام»، فيديو من فرح دينا عبد العزيز، وهي ترقص مع خالد تيجانا، الذي شارك الفيديو على حسابه أيضًا، وعلق: «الرقص بالقدمين شيء..الرقص مع القلب شيئا آخر»، إذ كان الثنائي يرقص سالسا، على أغنية ميدلي، في زفاف دنيا عبد العزيز.

لاقى مقطع الفيدو العديد من التعليقات الإيجابية من الجمهور، لكنها أثار تعليق “مي”، بقلب أحمر فقط، جدلا كبيرا. حيث تساءل أغلب المعلقين: «هل تعيش قصة حب جديدة؟».

مي نور الشريف مع خالد تيجانا في حفل زفاف دنيا عبدالعزيز – الصورة من حساب مدرب الرقص على انستغرام

كما نشر “تيجانا”، صورة له مع الفنانة مي نور الشريف، وعلّق: «شخصية جميلة جدًا، والقعدة معاها فعلًا ما يتشبعش منها، قمة في الذوق والأخلاق والتربية»،

لكن أثار عدم تعليقها على هذه الصورة المزيد من الجدل، إذ اكتفت بالإعجاب فقط، وهذا على عكس شخصيتها المتفاعلة دائمًا مع التعليقات الواردة إليها عبر منشورات حسابها الشخصي.

ورغم استمرار الجدل المصاحب للفيديو إلا أن ابنة الراحل نور الشريف لم تعلق على هذا الموضوع إذ أنها لم تُعلن ارتباطها حتى الآن منذ إعلان انفصالها عن الفنان عمرو يوسف قبل عدة سنوات.

إطلالة مي نور الشريف:

وخطفت مي نور الشريف الأنظار بعد فقدانها الوزن بشكل كبير، وظهرت أصغر سنًا وأكثر رشاقة، وارتدت فستانًا باللون الأصفر، مثل صديقات العروس جميعهن، اللذين اخترن اللون الأصفر لتمثيلهن، وظهرت بقصة شعر قصيرة جدا، بعد تخليها عن شعرها الطويل.

وشاركت الفنانة مى نور الشريف، متابعيها عبر حسابها على إنستجرام، بصور من إطلالتها التي ظهرت بها في حفل الزفاف، وكتبت “مي” على الصور قائلة:” ميزة كبيرة أن الديزاينر يكون صاحبك.. عمرو مش عارفة أشكرك إزاي على الذوق الحلو وعارفة أني جننتك”.

واحتفلت الفنانة دنيا عبد العزيز بحفل زفافها، على البحر بمدينة نويبع بجنوب سيناء، يوم الجمعة الماضي، وحضر الحفل عدد من أصدقائها المقربين من داخل الوسط الفني وخارجه، وحرصت أن يقام حفل الزفاف بشكل نهارى، وأحيت حفل الزفاف الفنانة الاستعراضية دينا.

من هو خالد تيجانا؟

خالد تيجانا هو مدرب رقص سالسا للمشاهير، تدربت معه العديد من الفنانات، أبرزهم عائشة بن أحمد، ولقاء الخميسي، التي كان لها تصريحات قديمة، تشير إلى نشوب خلاف بينها وبين زوجها حارس المرمى محمد عبد المنصف، بسبب نشر فيديو لها ترقص سالسا مع خالد.

أهم أعمال مي نور الشريف:

شاركت الفنانة مي نور الشريف في عدد قليل من الأعمال الفنّية، حيث لم تظهر بشكل مهم في الأعمال والمسلسلات المصرية، ومن أبرز الأعمال التي شاركت فيها – اللهم امين، انا صائم 2017. – مسلسل عرفة البحر 2012. – مسلسل وادي الملوك 2011. سلسلة حالة الوزير 2012. مسلسل دلالي 2007. اللقاء الثاني 1988. فيلم ليلة واخوة 1990. لعبة الانتقام عام 1992.

وتجدر الأشارة إلي تغيّب مى نور الشريف منذ خمسة أعوام عن الساحة الفنّية، وتحديدًا منذ عرض مسلسل “اللهم إنى صائم” عام 2017، مع مصطفى شعبان، ماجدة زكى، ريم مصطفى، وفاء صادق، ندى موسىى، فراس سعيد وخالد عليش، من تأليف أحمد عبد الفتاح، إخراج أكرم فريد.

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