حلا شيحة تحتفل بعيد ميلاد إبنها “أحمد” في ظهور نادر له.. لن تصدقوا وسامته والشبه الكبير بينهما!

كتب امير فتحي في الاثنين 6 يونيو 2022 02:59 صباحاً - حرصت الفنانة المصرية حلا شيحة بعيد ميلاد ابنها أحمد وذلك عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور«إنستجرام».

وشاركت حلا شيحة الجمهور اليوم لحظات عائلية جديدة لها، واحتفلت بعيد ميلاد ابنها “أحمد” بطريقة مميزة، ونشرت فيديو جمعت به أبرز صور ابنها من مختلف مراحله العمرية، ووجهت له رسالة مؤثرة على حسابها بانستجرام.

حلا شيحة مع نجلها أحمد

كما نشرت الفنانة حلا شيحة مقطع فيديو احتفلت به بعيد ميلاد ابنها “أحمد” التاسع، وشاركت الجمهور في الفيديو لحظات عائلية جديدة لها مع ابنها، ونشرت عدة صور من مختلف مراحله العمرية، وصور وهو يحتفل بعيد ميلاده، وأخرى من طفولته، وأرفقت حلا شيحة مع الفيديو أغاني احتفالية بعيد ميلاد ابنها، ووجهت له رسالة مميزة في تعليقها على الفيديو على إنستجرام.

حلا شيحة توجه رسالة لابنها في عيد ميلاده

وقالت حلا شيحة في رسالتها لابنها في عيد ميلاده: “النهاردة يوم ميلاد أحمد، بيتم ٩ سنين، يارب العمر كله في سعادة والنجاح، ربنا يحفظوا وكل اخواته البنات هنا وخديجة وعائشة ويحفظ اولادنا كلهم يارب.. حبيت اشاركم لحظة حسيتها، عيد ميلاد سعيد يا أحمودي، أتمنى أن يكون هذا العام جديدًا في كل شيء يا حبيب ماما، أجمل ابتسامة على الإطلاق يا حبيبي.. أحبك حبيبي”.

وواصلت حلا شيحة احتفالها المميز بعيد ميلاد ابنها، ونشرت عدة صور له على خاصية ستوري بإنستجرام، وتغزلت به قائلة: “بحبك يا أحمد، يا أغلى حب وأطيب قلب وأطيب ابتسامة.. حبيب مامي حلا”، وتلقت حلا شيحة عدة رسائل من متابعيها على انستجرام للاحتفال معها بهذه المناسبة السعيدة.

حلا شيحة تشارك الجمهور لحظاتها العائلية

وواصلت الفنانة المعتزلة حلا شيحة نشاطها على إنستجرام في الفترة الأخيرة رغم اعتزالها الفن، وتحرص على نشر صورها العائلية باستمرار ودعم أسرتها، وكانت آخرها اليوم بعدما شاركت الجمهور أحدث صورة لابنتها “عائشة” مع والدها الفنان أحمد شيحة، ووجهت من خلالها رسالة ونصيحة للجمهور وقالت: “حبيت اشاركم صورة يمكن عادية بس فيها معاني كتيرة، والدي الغالي وبنوتي عائشة ماسكين ايد بعض بيتمشوا في الطبيعة، الجد مع الحفيدة مشاعر حلوة”.

حلا شيحة تعتزل التمثيل وتعود لإرتداء الحجاب

وكانت حلا شيحة ظهرت بالحجاب مجددًا، بداية من سبتمبر الماضي، وذلك بعد أن خلعته قبل نحو ثلاث سنوات، ونشرت صورة آنذاك عبر حسابها بموقع “إنستجرام”، وعلّقت: “مفيش أجمل من السعادة الروحية والسلام الداخلي، الحمد لله”، كما حذفت كل صورها بدون الحجاب عبر حسابها على الموقع.

وكان آخر أعمال الفنانة حلا شيحة فيلم “مش أنا” وشاركها في البطولة الفنان تامر حسني والفنان ماجد الكدواني.

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