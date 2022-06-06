أول ظهور لـ أحمد العوضي منذ تعرّض زوجته ياسمين عبدالعزيز لوعكة صحية.. شاهدوا كيف بدا! – «صورة»

كتب امير فتحي في الاثنين 6 يونيو 2022 02:59 صباحاً - في أول ظهور له بعد الوعكة الصحية التي تمر بها زوجته الفنانة ياسمين عبدالعزيز، ظهر الفنان أحمد العوضي مع أحد الأشخاص حيث حرص على توجيه الشكر له، إذ نشر صورة تجمعه به من مدينة جينيف في سويسرا عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»،

وعلّق الفنان أحمد العوضي على الصورة قائلًا: «اللبناني الجدع شكرا يا يوسف على جدعنتك واستضافتك الكريمة في جينف».

يُشار إلى أن الفنانة ياسمين عبدالعزيز كشفت عن تعرضها لوعكة صحية حجزت على آثارها بالمستشفى. ولم توضح ياسمين تفاصيل الوعكة، إذ اكتفت بنشر صورة لها من حجرتها بأحد المستشفيات عبر «انستجرام» وكتبت معلقة: «أهم حاجة في الدنيا الصحة.. نعمة كبيرة».

ياسمين عبد العزيز تصل مصر برفقة العوضي بعد جراحة خامسة في سويسرا

ووصلت النجمة ياسمين عبد العزيز منذ ساعات قليلة برفقة زوجها أحمد العوضي ، إلى مطار القاهرة الدولي قادمة من سويسرا بعد إجرائها جراحة خامسة.

وعُلِم أن النجمة المصرية ياسمين عبد العزيز قد أجرت عملية خامسة في سويسرا، وذلك خلال الأيام الماضية.

ياسمين عبدالعزيز عبر ستوري إنستجرام

وتعد هذه العملية الخامسة لها بعد تعرضها لوعكة صحية كبيرة في نهاية العام الماضي وهو ما تسبب في إجرائها لاربع عمليات.

وسافرت ياسمين عبد العزيز خلال اليومين الماضيين إلى سويسرا حيث أجرت العملية الخامسة لها ، والتي اجراها لها الطبيب المعالج لها بسويسرا .

أحمد العوضي ينشر فيديو من تجهيزات فيلم “البلدوزر”

من ناحية أخرى، كان الفنان أحمد العوضي قد نشر مقطع فيديو من تجهيزاته لفيلمه الجديد “البلدوزر“، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير “إنستجرام“.

وظهر العوضي في الفيديو وهو يمارس رياضة “البوكسينج”، وعلّق على الفيديو قائلًا: “الكف السابق غالب، من تجهيزات البلدوزر، تأليف أحمد حسني، قصة وإخراج طارق العريان”.

ويعد فيلم “البلدوزر” أول فيلم مصري وعربي يدور حول رياضة الـ MMA وهو من تأليف وإخراج طارق العريان.

وMMA هي اختصار لـ Mixed martial arts أو فنون القتال المختلطة، وهي رياضة قتالية مزيج بين كثير من فنون الدفاع عن النفس، وتقنيات ومهارات مختلفة.

يُذكر أن أخر أعمال الفنان المصرى أحمد العوضي كان مسلسل الرسوم المتحركة “يحيى وكنوز”، الذي عرض في موسم رمضان 2022 الماضي، وهو من تأليف محمد عدلي، إخراج محمد عيد.

ويعاد حاليًا عرض مسلسل “اللي مالوش كبير” على قناة ON، والعمل بطولة ياسمين عبد العزيز، أحمد العوضى، خالد الصاوى، دينا فؤاد، خالد سرحان، أحمد سعيد عبد الغنى، دنيا عبد العزيز، محمود حافظ، هدى الاتربى، عايدة رياض، أحمد الرافعى، فتوح أحمد، ايمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله محمود، صبا الرافعى، محمود ياسين جونيور، بسنت النبرواى وتأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكرى.

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