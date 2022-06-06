شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم الأنيمشن The Bob's Burgers Movie يحقق 20 مليون دولار حول العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت إيرادات فيلم الأنيميشن The Bob's Burgers Movie الجديد إلى 20 مليونًا و28 آلاف دولار بـ دور العرض حول العالم منذ يوم 27 مايو الماضى، العمل من إنتاج شركة 20th Century.

وانقسمت إيرادات الفيلم الجديد بين 19 مليون و 118 ألف دولار بدور العرض الأمريكية، و910 الف دولار بـ دور العرض حول العالم، على أن يصل فيلم The Bob's Burgers Movie إلى عدد كبير من دور العرض خلال الفترة المقبلة.

فيلم الأنيميشن يدور بعدما يحدث انفجار لـ خط المياه الرئيسية الذى يسبب إنشاء حفرة ضخمة أمام مطعم Bob's Burgers مباشرة، ما يؤدي إلى سد المدخل إلى أجل غير مسمى وإفساد خطط Belchers لصيف ناجح، وبالتالي بينما بينما يكافح "بوب'' و''ليندا '' من أجل الحفاظ على نشاطهما التجاري قائمًا، يحاول الأطفال في حل لغز قد ينقذ مطعم عائلتهم، ومع تصاعد المخاطر، يساعد هؤلاء المستضعفون بعضهم البعض في العثور على الأمل والقتال من أجل العودة، حيث ينتمون.

ويقوم ببطولة الفيلم صوتيا كل من كريستين شال، زاك جاليفياناكيس، كيفن كلاين، هـ. جون بنيامين، جون روبرتس، دان مينتز، ديفيد وين، يوجين ميرمان، لاري ميرفي، سام سدر، يوجين شون، ومن إخراج الثنائى لورين بوشار، برنارد ديريمان، ومن كتابة وتأليف لورين بوشار، جيم دوتيرايف، نورا سميث.