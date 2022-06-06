شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد زاهر: كثفت تمرينات الحديد بسبب فيلم "فارس" عشان جسمى يكون لائق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حل الفنان أحمد زاهر ضيفًا في تليفزيون الخليج 365، وتحدث خلال لقائه عن كواليس فيلمه الجديد "فارس" خاصه أنه ينتمنى لنوعية أفلام الأكشن وكيف استعد له، قائلاً: "في بداية الأمر عرض عليا السيناريست حسام موسى السكريبت في البداية وبعد قراءة القصة وبما انى مخدتش التجربة من قبل فحبيت حدوتة الفيلم لأن شغل الأكشن الموجود بالفيلم لم أقم به من قبل، كما أن الشخصية عجبتنى ولفتت نظرى وهى شخصية حد غلبان وضعيف يعمل في محطة وقود رغم أنه يملك شهادة جامعية حتى يستطيع أن يتكفل بوالده وشقيقته، وكمان الشخصية فيها جدعنة الشعب المصرى لما بيقف يدافع عن سيدة ليس له علاقة بها أو بمشاكلها.

وعن تحضيراته للشخصية قال أحمد زاهر: "كان بقالى فترة بتمرن من قبل الفيلم لنفسى عشان يبقى شكلى وشكل جسمى حلو في اللبس، ولكنى كثفت تمرينات الحديد لمدة عامين لأن وقتها جسمى كان رفيع ومش هايكون لايق على الأكشن، فبدأت اتمرن مرتين في اليوم مرة الصبح ومرة بليل وكنت ماشى على نظام غذائى معين"

وعن دور النظام الغذائي في حياته قال أحمد زاهر: "من وقت ما خسيت بقى عندى فوبيا من الأكل يعنى كمثال لو في تورتة ممكن أكل شوكة واحدة، لأن انا عيشت فترة كان وزنى وصل الى 185 كيلو فبقى عندى خوف زيادة أن يرجع جسمى يضرب تانى، وكانت البداية لما قعدت سنة ونص بحاول أنزل وفى فترة مسلسل "آدم" نزلت لغاية 120 كيلو ومش راضى أكتر من كده، ولكن كان عندى إصرار أكتر لما اتعرض عليا مسلسل "حكاية حياة"، وكان لازم أخس ولما حصل كده كل صناع العمل اتخضوا، لأن أنا أي هدف فنى لدور أو شخصية بيخلينى اجتهد عشانه".

وعن ردود الفعل التي تلقاها على الفيلم قال أحمد زاهر: "مبسوط وفرحان بردود فعل الناس الى شافته، لأن الفيلم متشافش بشكل قوى بسبب توقيت نزوله في الامتحانات وطبعا ده أثر على كل الأفلام، وتوقيت نزوله مش مفهوم ولكن كل اللى شاف الفيلم او حضره سواء فنانين او صحفيين او جمهور قالوا عنه كلام كويس جدا".