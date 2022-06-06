شكرا لقرائتكم خبر عن بار بأمه.. دواين جونسون يهدي والدته منزلا جديدا بعدما أهداها سيارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحرص النجم العالمي دواين جونسون الشهير بـ"ذا روك"، على الاعتناء بوالده، ومنحها الهداية، حيث أهداها منزلا جديدا مؤخرا، وذلك بعد شهور قليلة من إهدائه لها سيارة جديدة، حيث أهدى جونسون والده سيارة بمناسبة على الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

وفي سياق متصل يلعب جونسون، بطولة فيلم Black Adam، الذى يجسد فيه شخصية البطل الخارق، حيث يذهب ذا روك، في رحلة تزيد عن عقد من الزمان ليصبح البطل الذي تم منحه قوة كبيرة من قبل الساحر القديم شزام، وهو التسلسل الهرمي للسلطة في [DC Extended Universe]، لتحظي أول صورة للشخصية الجديدة على تفاعل كبير من قبل متابعي ذا روك.

ويشارك دواين جونسون في فيلم "Black Adam" الذي يجسد فيه دور بطل خارق ضمن سلسلة أفلام مارفل للأبطال الخارقين، وقد حرص مؤخرا على استقبال النجمة العالمية سارة شاهي التي انضمت لطاقم الفيلم، حيث نشر جونسون، صورة للنجمة العالمية صاحبة الـ40 عاما، عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام، ليرحب بها، بعد انضمامها لطاقم عمل الفيلم المقرر إخراجه جاومى كوليت سيرا، الذي أخرج فيلم مغامرات ديزني القادم Jungle Cruise.

ويقدم دواين جونسون شخصية "بلاك آدم"، وهى من الشخصيات الشريرة فى عالم دى سى السينمائى، وهو العدو اللدود، ويتميز بالسرعة الخارقة والقدرة على الطيران، أما هودج سيقدم شخصية HAWKMAN، وهو قائد JSA (جمعية العدل الأمريكية) وواحد من أكثر الشخصيات والأسطورية المحبوبة.