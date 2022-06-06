شكرا لقرائتكم خبر عن نصف مليار دولار إيرادات فيلم Top Gun: Maverick الجديد.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم الأكشن والحركة الجديد Top Gun: Maverick، بطولة النجم العالمي توم كروز، إيرادات وصلت لـ290 مليون دولار داخل أمريكا الشمالية، وحوالي 500 مليون دولار على مستوي العالم.

تأتي تلك الإيرادات خلال 10 أيام من طرح الفيلم الذي حقق 86 مليون دولار من 4.751 صالة عرض في أمريكا الشمالية، ليحتل المرتبة الثانية بين أفضل 10 افتتاحيات في تاريخ السينما المحلية، ليتجاوز فيلم War of the Worlds الذي طرح عام 2005 وحقق 243 مليون دولار لـ توم كروز في شباك التذاكر المحلية.

الفيلم تدور أحداثه بعد قضائه لأكثر من ثلاثين عاما في القوات الجوية، حيث كان مافريك ضمن أفضل الطيارين، لكنه يتفادى التقدم فى الرتبة التى ستضعه فى مكانة مختلفة كما يستمر فى تطوير إمكانياته، يجد مافريك نفسه مكلفا بتدريب كتيبة من خريجى Top Gun للقيام بمهمة محددة لم يقم بها طيار حى من قبل.

وبالإضافة إلى توم كروز، تشارك فى بطولة الفيلم كتيبة ضخمة من النجوم، منهم: ميليس تيلر، جنيفر كونيللي، جون هام، مونيكا باربارو، إد هاريس وفال كيلمر، وهو من تأليف جيم كاش، جاك إيبس جونيور، إريك وانر سينجر، كريستوفر ماكواير وإهرن كروجر، وإخراج جوزيف كويزينيسكي.