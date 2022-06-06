شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل حفل ميريام فارس وفارس كرم في السعودية.. اعرف الأسباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقرر تأجيل حفل النجمة ميريام فارس والنجم فارس كرم في السعودية، وذلك بسبب عدم جاهزية مسرح الحفل من قبل المقاول الذي تولى التجهيزات، وقامت شركة روتانا بتقديم اعتذار للجمهور عن الحفل المقرر إقامته يوم 9 يونيو المقبل ضمن موسم جدة على أن يعاد للجمهور قيمة التذاكر.

وفي سياق متصل تحضر الفنانة اللبنانية ميريام فارس لأغنيتين جديدتين، إحداهما باللهجة المصرية من كلمات مصطفى حسن وتوزيع هانى ربيع، وأخرى باللهجة اللبنانية كلمات إيلى حنا وتوزيع وليد المسيح وكلاهما من ألحان أحمد مصطفى.

كانت ميريام فارس قد ردت على منتقديها بعد ظهورها باللوك الأمازيجى بعبارة "ما تتفلسفوا" وظهرت به خلال أغنية "معليش" مطالبة الجميع أن ينظر للجانب الإيجابى من العمل.

وأضافت ميريام، خلال برنامج in sider، أنها أرادت من خلال التحدى الذي أطلقته أن تؤكد للجميع على أنه بإمكان أى أحد من خلال الإكسسوارات التى يمتلكها أن يقدم لوك أمازيجى، مشيرة إلى أنه من الصعب على أى أحد أن يتقنه إلا أصحابه.

وكانت آخر أعمال فارس كرم ألبوم 44:36 والذى كان يتضمن 12 أغنية وحقق نجاحاً كبيراً، ومن أغاني الألبوم حبك برم، والشارع كلو، وبدنا نولع، وكل الناس حواليكى، وقربك وجع، وسمع، وصدقنى صعبة، وبلاد الله، ورمشت، وطلت بالأبيض، ونسيت اللى راحوا، والله عليك".