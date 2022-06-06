شكرا لقرائتكم خبر عن أنغام تطل بالأسود في كواليس حفلها بالسعودية بعد تعافيها من كسر بالذراع.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت النجمة أنغام، متابعيها وجمهورها، بمجموعة صور من إطلالتها اليوم في حفلها ضمن موسم جدة في المملكة العربية السعودية، حيث نشرت صور الفستان الأسود الذى ارتدته في حفلها عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام"، حيث يعد هذا الظهور الأول لها بعد تعافيها من جراحة بذراعها منذ أيام في مقصورة الطائرة.



انغام تطل بالاسود



انغام فى حفلها اليوم

وكانت النجمة أنغام قد تعرضت لأزمة صحية نُقلت على أثرها إلى أحد المستشفيات، حيث أجرت جراحة دقيقة في الكتف نتيجة معاناتها من آلام شديدة بأوتار الكتف، وتحملت أنغام الآلام طوال السنوات الماضية لكنها وصلت إلى مرحلة لا تستطيع تحملها وقررت عمل جراحة عاجلة.

وفي نفس التوقيت أجرت أيضا جراحة فى رسغ اليد، بسبب مشاكل في أوتار اليد، وهى الآن بحالة صحية مستقرة بعد إفاقتها من التخدير الكلى، ومرت بفترة نقاهة لمدة ستة أسابيع اضطرت فيها إلى وضع ساعدها الأيمن على حامل بالتوازى مع العلاج الطبيعى.

وكانت النجمة أنغام قد طرحت مؤخرا "لوحة باهتة" عبر يوتيوب من كلمات نادر عبد الله وألحان عامر عاشور، وتوزيع طارق مدكور، وعادت نجمة الغناء أنغام للتعاون مجدداً مع الشاعر الغنائى نادر عبد الله، وذلك بعدما تعاونت معه مطلع 2019 من خلال ألبومها "حالة خاصة جدا"، حيث كتب لها أغنية "يا ريتك فاهمنى".