شكرا لقرائتكم خبر عن صفاء أبو السعود ناعية محسن علم الدين: فقدنا رمزا من رموز الإنتاج السينمائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعت الفنانة صفاء أبو السعود، المنتج السينمائي الكبير محسن علم الدين، الذي رحل عن عالمنا في ساعة مبكرة من صباح اليوم، بعد رحلة ثرية من الإنتاج السينمائي، قدم خلالها عشرات الأعمال الخالدة.

وقالت الفنانة صفاء أبو السعود، إن الساحة الفنية فقدت اليوم رمزا كبيرا من رموز الإنتاج السينمائي، الذي ساهم بأعماله العظيمة في إثراء الحياة الفنية بعشرات الأفلام النادرة التي ستظل خالدة في ذاكرة الجمهور وفي تاريخ الفن السابع، رحم الله الفقيد وألهم أسرته ومحبيه الصبر والسلوان.

يذكر أن المنتج السينمائي الكبير محسن علم الدين، تتلمذ على يد المنتج رمسيس نجيب، وكانت بدايته بفيلم"لا تذكريني"، ثم توالت أعمالهما بمجموعة من الأفلام الخالدة مثل "واسلاماه"، "زقاق المدقع"، "غرام الاسياد"، "الزوجة الثانية"، "عروس النيل"، "الخيط الرفيع"، "حتى آخر العمر"، "إسماعيل يس في الاسطول"، "نحن لا نزرع الشوك".

كما قام المنتج الراحل بإنتاج العديد من الأفلام كان أشهرها "يا عزيزي كلنا لصوص"، "موعد مع الرئيس"، "دنيا عبد الجبار"، و"أرض الخوف".