شكرا لقرائتكم خبر عن Jurassic World Dominion يحقق 55 مليون دولار فى الافتتاحية الأولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم الحركة والفنتازيا Jurassic World Dominion، إيرادات ضخمة وصلت لـ 55 مليون دولار خلال الافتتاحية الاولي له في 15 سوقاً عالمية، حيث تم عرضه على ما يقرب من 10000 شاشة عرض في جميع أنحاء المكسيك وكوريا والبرازيل وإيطاليا وعدد اخر من دول أوروبا.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة فاريتي، فإن الفيلم الجديد Jurassic World Dominion، والذي يعد النسخة السادسة من سلسلة Universal التي تسرد عالم الديناصورات، تسير في ارتفاع ملحوظ في الإيرادات.

وانقسم إيرادات فيلم "Jurassic World: Dominion" في المكسيك بمبلغ 18 مليون دولار، تليها كوريا بـ 15 مليون دولار، والبرازيل بـ 4.3 مليون دولار، وإيطاليا بـ 3.4 مليون دولار، ومن المقرر ان يستمر الفيلم في طرحه الدولي طوال شهر يونيو في فرنسا وألمانيا وأستراليا وإسبانيا والمملكة المتحدة والصين واليابان.

Jurassic World: Dominion واحد من أبرز الأفلام المنتظرة لما لها من شعبية كبيرة لدى الجمهور، ولكن شركة Universal أوقفت التصوير حيث كان العمل يصور منذ شهر فبراير فى لندن لكن الفيروس وتفشيه فى البلاد أوقف التصوير.

الفيلم من بطولة دانييلا بينيدا، وبرايس دالاس هوارد، وكريس برات، وديشن لاكمان، ولورا ديرن، وجيك جونسون، وسام نيل، وجيف جولدبلوم، وجاستيس سميث، وعمر سى، وسكوت هيز، وديواندا وايز، وإيزابيلا سيرمون، ومامودو أثى.