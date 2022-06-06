شكرا لقرائتكم خبر عن رامى صبرى يطرح أغنية "هى" بتوقيع نادر عبد الله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح المطرب رامى صبرى أحدث أعماله الغنائية بمناسبة موسم الصيف بعنوان "هي"، على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية من كلمات نادر عبد الله وألحان رامى صبرى ومكس وماستر جلال حمداوى.

وكشف الفنان رامي صبري منذ أيام عن صورتين، عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، خلال أدائه مناسك العمرة، وظهر رامي فى إحدى الصور رفقة أسرته بملابس الإحرام، أمام الكعبة المشرفة، وعلق:"عمره لأخي كريم الغالي اللهم تقبل منا ".

من ناحية أخرى يتعاون المطرب رامي صبري مع المطربة السورية أصالة نصري في عمل فني جديد.

وكان الفنان رامي صبري، قد طرح مؤخرًا أغنية جديدة على طريقة الفيديو كليب تحمل اسم "مع نفسي"، وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع أسامة الهندي وتم تصويرها مع المخرج محمد هانى.

وكان رامي صبري أحيا بداية الشهر الجاري حفلا غنائيا بالمملكة العربية السعودية ضمن حفلات "موسم جدة"، وشهد الحفل إقبالا كبيرا من الجمهور ونفدت التذاكر خلال الساعات الأولى لطرحها.

وشهد الحفل عدد كبيرا من الأغنيات الحديثة والقديمة منها "كلمة" و"حياتى مش تمام" و"بقابل ناس" و"خطيرة" و"شطبنا" وغيرها التى يحبها جمهوره.