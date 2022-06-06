شكرا لقرائتكم خبر عن قصص من الحياة اليومية للمصريين.. المخرج أحمد شفيق يواصل تصوير حلقات "وسط البلد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - على قدم وساق يواصل المخرج أحمد شفيق تصوير أحداث مسلسله "وسط البلد"، والذى يتم عرضه بالتزامن مع تصويره، حيث يعد العمل أول مسلسل "سوب أوبرا" في مصر، والمسلسل يعد شكلاً جديدًا من أشكال الدراما التى تعتمد على الحلقات الطويلة، فتصل حلقات الموسم الأول 192 حلقة، بدأ عرضها قبل رمضان واستمرت طوال الشهر الكريم، وجار استكمال عرضها الآن.

وحرص من خلاله المخرج أحمد شفيق على الجمع بين عدد من الفنانين الكبار، منهم سميرة عبد العزيز وجمال عبد الناصر وناصر سيف وفيدرا وأحمد كشك، وعدد كبير للغاية من الوجوه الجديدة والشابة، والذى اعتاد شفيق على تقديمهم في كل أعماله.

ويتناول المسلسل قصصا من الحياة اليومية للمصريين في إطار اجتماعى مشوق تتخلله العديد من الحكايات الرومانسية والدرامية، وقد لاقى العمل نجاحا كبيرا خلال الفترة الماضية، فالمسلسل دراما اجتماعية تناقش قضايا الأسرة والبيت بشكل يومى.

يذكر أن المخرج أحمد شفيق قدم العديد من المسلسلات المهمة عبر مشواره أبرزها "خطوط حمراء" و"ذهاب وعودة" لـ أحمد السقا و"يونس ولد فضة" لـ عمرو سعد، "الشحرورة" لـ كارول سماحة، و"قانون عمر" لـ حمادة هلال، و"الحلال" لـ سمية الخشاب، و"ولاد تسعة" لـ نيكول سابا وخالد سليم وخالد زكى وغيرها.



المخرج أحمد شفيق فى كواليس تصوير مسلسله وسط البلد



المخرج أحمد شفيق فى كواليس تصوير مسلسله وسط البلد



المخرج أحمد شفيق فى كواليس تصوير مسلسله وسط البلد



المخرج أحمد شفيق فى كواليس تصوير مسلسله وسط البلد



المخرج أحمد شفيق فى كواليس تصوير مسلسله وسط البلد



المخرج أحمد شفيق فى كواليس تصوير مسلسله وسط البلد

يذكر أن المخرج أحمد شفيق قدم العديد من المسلسلات المهمة عبر مشوارها أبزرها "خطوط حمراء" و"ذهاب وعودة" لـ أحمد السقا و"يونس ولد فضة" لـ عمرو سعد، "الشحرورة" لـ كارول سماحة، و"قانون عمر" لـ حمادة هلال، و"الحلال" لـ سمية الخشاب، و"ولاد تسعة" لـ نيكول سابا وخالد سليم وخالد زكى وغيرها.