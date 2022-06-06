شكرا لقرائتكم خبر عن الممثلة الهندية "مامتا موهانداس" تتحدث عن إعجابها بأغانى عمرو دياب.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدثت الممثلة والمغنية الهندية الشهيرة " مامتا موهانداس"، عن أنها من أشد المعجبين بالأغاني العربية، وتحديداً أغانى الهضبة عمرو دياب، كما تحدثت مامتا عن إعجابها بأغنية المطربة اللبنانية نانسى عجرم "قول تانى كدة".

وقالت مامتا في تصريحات تليفزيونية، أنها تحب وتعشق أغانى عمرو دياب، كما غنت مقطع من أغنية "قصاد عينى" الذى تم إصدارها عام 2004 ضمن البوم "ليلى نهارى"، أوضح اللقاء الذى أجرته مامتا أنها تتمتع بصوت جميل وعذب.

يشار إلى أن مامتا موهانداس هي ممثلة ومغنية هندية، مواليد 14 نوفمبر سنه 1984 فى المنامه، حصلت على جائزتين لأفضل مغنية بلاى باك في التيلجو في عام 2006 وأفضل ممثلة في المالالايام في عام 2010.