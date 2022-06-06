شكرا لقرائتكم خبر عن المطربة أمينة: أحييت عدة حفلات فى أمريكا رفعت شعار كامل العدد.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت المطربة أمينة في تصريحات لـ"الخليج 365" أنها أحييت عدة حفلات في الولايات المتحدة الأمريكية، ورفعت شعار كامل العدد، مشيرة إلى أنها سعيدة بتلك الحفلات التي أضافت لها الكيثر في مشوارها الغنائى واستقبال الجمهور لها، واختصت الخليج 365 بفيديوهات وصور من الحفل .

ومازالت تتواجد المطربة الشعبية أمينة فى الولايات المتحدة الأمريكية، حاليا، من أجل إحياء عدد من الحفلات الفنية، فى عدة ولايات، حيث أحييت حفلا فى ولاية دلاس، وفى ولاية هيوستن، وفى أورلاندو، وتحيى حفلات فى كاليفورنيا ولوس أنجلوس .





















وطرحت مؤخرا المطربة الشعبية أمينة، أحدث أغنياتها التي تحمل اسم "صباحو" على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية من كلمات وليد رياض، وألحان وليد سماره، وتوزيع محمد حريقة.

وقبل أغنية "صباحو" طرحت اغنية "احنا الجامدين" التي قدمتها مع مطرب المهرجانات إسلام شيندى من كلماته وألحانه وتوزيع خليل وهى ضمن أغنيات ألبومها الجديد "تجار السعادة"، التى طرحت منه إلى الآن مايقرب من 10 أغانٍ.

وكانت المطربة الشعبية أمينة، قد طرحت أغنية "النفسية تعبانة"، على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وهى ضمن أغنيات ألبومها الجديد "تجار السعادة"، والأغنية من كلمات وليد رياض، وألحان خالد سلطان، وتوزيع طه الحكيم.

وحلت أمينة ضيفة على برنامج "سهرانين" الذى يقدمه النجم أمير كرارة على قناة ON، فى حلقة الأربعاء الماضى بصحبة الفنان عمرو عبد الجليل.

وقالت أمينة، خلال الحلقة، إنها تعشق السهر طيلة عمرها منذ صغرها، وكشفت أنها من محافظة الإسكندرية من منطقة الورديان، اسمها الحقيقى وفاء الفخرانى، والشركة المنتجة اقترحت عليا اسم أمينة اسمًا فنيًا.