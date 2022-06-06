خماسية مدوية من ميسي يستعيد بها ذكريات 2012

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 6 يونيو 2022 01:17 صباحاً - منذ ساعتين

قاد الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان، منتخب بلاده للفوز على إستونيا، بخماسية نظيفة، مساء اليوم الأحد، في مباراة دولية ودية.

وسجل خماسية منتخب الأرجنتين، الأسطورة ليونيل ميسي، في الدقائق (8 “ركلة جزاء”، 45، 47، 71، 76).

وبحسب شبكة “سكواكا” للإحصائيات، فإن ميسي سجل 5 أهداف في مباراة واحدة، مرتين فقط طوال مسيرته، الأولى كانت مع برشلونة عام 2012، أمام باير ليفركوزن بدوري أبطال أوروبا، والثانية أمام إستونيا.

وأضافت الشبكة، أن ميسي بعد مباراة اليوم رفع رصيده إلى 56 هاتريك في مسيرته.