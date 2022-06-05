إنفصال نيللي كريم عن زوجها هشام عاشور يجتاح مواقع التواصل.. ما صرّح به الأخير صادم!

كتب امير فتحي في الأحد 5 يونيو 2022 09:54 مساءً - عقب أيام قليلة من تداول أخبار انفصال الفنانة العالمية شاكيرا، عن لاعب برشلونة جيرارد بيكيه، إجتاحت مواقع التواصل وبعض المواقع الإخبارية المحلّية، أخبار مماثلة عن انفصال النجمة المصرية نيللي كريم عن زوجها لاعب الإسكواش السابق هشام عاشور.

إلا أنَّ تقارير صحفية ومصادر مقربة من الثنائي، نفت تلك الشائعات التي تفيد بإنفصالهما جملةً وتفصيلًا؛ بعد أشهر قليلة من زواجهما، مؤكدين أن الثنائي يعيشان حاليًا حياة مليئة بالحب والتفاهم.

وتجدر الإشارة أن الفنانة المصرية نيللي كريم تزوجت من اللاعب هشام عاشور في شهر أغسطس من العام الماضي 2021، في زفاف بالساحل الشمالي بحضور عدد كبير من نجوم الفن أبرزهم الهضبة عمرو دياب.

عمل فني يجمع نيللي كريم وهشام عاشور قريبًا

وتزامنًا مع تلك الشائعات، صرّح هشام عاشور لاعب الإسكواش السابق وزوج الفنانة نيللي كريم عن عمل فني يجمعهما قريبا ويجري عرضه عبر إحدى المنصات الرقمية، ويجري تصويره حاليًا، وهو مسلسل «روز وليلى».

وتحدث عاشور، خلال لقاءه ببرنامج mbc trending، عن رغبته في العودة إلى هوليوود وتقديم أعمال أجنبية بها وقال: «حابب أرجع هوليوود، وارجع بشكل مختلف وتواصلت مع مخرج المسلسل وهو بالمناسبة إنجليزي كما أن كاتب المسلسل ومساعد المخرج إنجليزي أيضا».

وأضاف: «عرضت عليه أيضا ما شاركت به من قبل ومنها يوتيرن واحلام سعيدة اللذين عرضًا في رمضان الماضي».

وتابع عاشور :«مسلسل روز وليلى يجمعني بنيللي كريم، ومكنتش حابب أطلع جوز نيللي كريم في المسلسل، بس أعتقد هتكون تجربة مميزة، وخاصة بمشاركة النجمة الكبيرة يسرا».

نيللي كريم ويسرا تبدآن تصوير مسلسل «روز وليلى» الأسبوع المقبل

وفي ذات السياق، تم الإعلان خلال الفترة الماضية عن بداية تحضير يسرا ونيللي كريم لمسلسل جديد بعنوان روز وليلى من إنتاج جمال العدل.

وعُلِم أن يسرا ونيللي كريم من المفترض أن يبدأن تصوير مسلسلهما الجديد روز وليلى منتصف شهر يونيو الحالي، وتم التعاقد مع عدد كبير من النجوم للمشاركة في العمل منهم أحمد وفيق، هشام عاشور، مروان يونس، وآخرين كما تواصل الشركة المنتجة في الفترة الحالية التعاقد مع باقي أبطال العمل.

جدير بالذكر أن نيللي كريم شاركت في موسم رمضان 2022 بـ «فاتن أمل حربي»، الذي حققت من خلاله نجاح كبير، وتناولت من خلاله فكرة قانون الأحوال الشخصية، وكان من تأليف إبراهيم عيسى وإخراج ماندو العدل.

وردت النجمة نيللي كريم على الانتقادات التي وجهت لمسلسها فاتن أمل حربي، وقالت:” فيه هجوم كبير من الرجال على المسلسل لأن البطلة تطالب بحق المرأة “.

وأضافت :” فهناك العديد من النساء التي لا تحصل على حقوقها حتى الآن؛ فاتن أمل حربي قامت برفع قضية على القانون؛ بنفس ذات القانون أيضا”.

وتابعت :” مفيش أي سبب يحرم السؤال وفاتن أمل حربي تريد أن تعلم ان كان ربنا حلل ذلك أم حرمه؛ وفي ظل الظروف والتقدم الذي تعيشه مصر في الفترة الحالية الأفضل خاصة القوة الناعمة”.

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