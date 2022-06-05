أحمد حلمي يدعم محمد صلاح بـ”كليب”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حرص الفنان أحمد حلمي على دعم محمد صلاح لاعب منتخب مصر ونادي ليفربول الإنكليزي، من خلال فيديو نشره عبر “فايسبوك” لكليب أغنية “بص الحركة دي” من فيلمه الجديد “واحد تاني”، الذي يعرض حالياً وحقق نجاحاً كبيراً رغم الانتقادات التي تعرض لها.

وعرض إنجازات صلاح في البريمييرليغ خلال سنواته الأخيرة، في رسالة دعم بعد خسارته نهائي دورى أبطال أوروبا لمصلحة ريال مدريد الإسباني.

وظهر صلاح في الفيديو وهو يردد أغنية “الحركة دي” مع لقطات لإنجازاته هذا الموسم، بينما وقف المشجعون يعبرون عن غضبهم، بسبب عدم حبهم لنجاحات صلاح.

ويشارك حلمي بطولة فيلم “واحد تاني” الذي أعاده للسينما بعد 3 سنوات كل من: روبي، نسرين أمين، عمرو عبد الجليل، سيد رجب، أحمد مالك ونور إيهاب، بمشاركة عدد من ضيوف الشرف منهم عمرو وهبة ومن تأليف هيثم دبور، وإخراج محمد شاكر خضير… وتدور أحداثه حول موظف يعمل اختصاصياً اجتماعياً في مصلحة السجون، حيث يجري مقابلات مع المساجين ويكتب تقارير عن حالتهم النفسية.