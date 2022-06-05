آمبر هيرد أفلست.. وجوني ديب الأعلى أجراً في العالم

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نقلت صحيفة “الديلي ستار” عن الخبيرة في العلاقات العامة، ألكسندرا فيلا، أن جوني ديب سيصبح أحد أكثر النجوم أجراً في العالم بعد فوزه في قضية التشهير ضد زوجته السابقة آمبر هيرد.

وأوضحت فيلا: “جوني أصبح مرة أخرى أحد أكثر النجوم شهرة في العالم ومسيرته سترتفع بسرعة كبيرة. فهو لا يمتلك قلوب المشاهدين في يديه فحسب، بل قد يكون قادراً على اختيار حصة من أكبر الأفلام التي ستنتج في السنوات القليلة المقبلة”.

وأشارت إلى أن جوني ديب جلب أرباحاً بمليارات الدولارات لاستوديوات هوليوود على مدى العقود القليلة الماضية، ولهذا لديه 40 عاماً من العمل والنجاح والخبرة، ومن الصعب أن تتخلى عنه شركات الإنتاج، بل ستتسابق للتعاون معه مرة أخرى.

وأردفت فيلا أن ديب في نظر الجمهور نجم عصامي، عانى من البؤس والتحديات في علاقاته، واستطاع أن يبرئ اسمه في النهاية.

وعندما سئلت عما إذا كانت تعتقد أن ديزني ستعيد الاستعانة به من أجل إنتاج أجزاء أخرى من “قراصنة الكاريبي”، أجابت: “لقد كان الفتى الذهبي لديزني عندما حققت تلك الأفلام المليارات، لذلك فإن لغة الأرباح والإيرادات هي التي تتحدث، ومن المؤكد أنهم سيستعينون به مرة أخرى”.

وفي المقابل، أكدت محامية آمبر هيرد، إيلين بريدهوفت، أن موكلتها لا تستطيع دفع مبلغ التعويض المستحق لزوجها السابق جوني ديب بسبب الرسوم القانونية الباهظة التي تكبدتها في المحاكمة.

وأشارت بريدهوفت، في برنامج “توداي” على شبكة nbc إلى أن آمبر هيرد مفلسة ولن تستطيع دفع مبلغ التعويضات.

وكشف موقع “نيويورك بوست” أن آمبر تستند على بوليصة تأمين مالك منزلها لتغطية تكاليف المحامين في قضيتها وجوني ديب.