روبي مطالبة بمقاضاة الإعلامي التونسي المسيء إليها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: ضجت منصات التواصل، خلال الساعات الماضية، بموجة عارمة من الغضب، بعدما تعرضت النجمة المصرية روبي لهجوم حاد من قبل شريحة واسعة من التونسيين، على هامش حفلاتها الأخيرة في البلاد، حيث تم تهميش عدد من الفنانين المحليين بسببها.

وشنّ الإعلامي التونسي سمير الوافي، هجوماً ضدها في منشور عبر حسابه على موقع “فايسبوك”، تسبب في انتقاد الجمهور له دفاعاً عن روبي.

وفتح الإعلامي المصري محمد الغيطي، النار على الوافي، وأعرب عن رفضه التام إهانة مواطنته، مؤكداً أنه أحياناً يختلف معها، لكن لا خلاف على نجاحها.

وأكد خلال برنامجه عبر فضائية “الشمس”، أن مصر هي قبلة النجوم العرب ومنهم فنانو تونس وأبرزهم: لطفي بوشناق وهند صبري ودرة وغيرهم، مطالباً روبي برفع دعوى سب وقذف ضد الوافي.

وكان الإعلامي التونسي، قد كتب: “المواطنة المصرية روبي التي تدّعي الغناء وانسحب بسببها نوردو أخيراً من حفل كان شريكها فيه في سوسة… احتجاجاً على تقزيمه وإهانته في الأفيش، غنّت في ذلك الحفل من دون نوردو وقبضت خمسين ألف دولار (أكثر من 150 ألف دينار) مقابل ما يشبه الغناء”.

وأضاف: “صعدت على الأرجح الساعة الرابعة صباحاً حين أصبح الوعي بحضورها ضعيفاً واستبلاه الجمهور أسهل”.

وختم: “رغم أنها في مصر تكاد تصبح موضة قديمة ورخيصة ومتروكة… فإنها في تونس حظيت بمعاملة النجمة الكبيرة مادياً ومعنوياً وجماهيرياً… وتمت التضحية بكرامة مغنٍ تونسي شاب وناجح من أجلها… ولم يفهم أحد وهي على الركح هل هي راقصة تغني أم مغنية ترقص… ومن سيفهم شيئاً في حفل صاخب الساعة الرابعة صباحاً ومن سيميز بين الديك والحمار؟!”.