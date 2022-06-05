أبناء دوق ودوقة كامبريدج يساعدون والدتهم في صنع كب كيك اليوبيل البلاتيني

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: فيما يبدو أن أطفال دوق ودوقة كامبريدج مشغولون في المطبخ. يوم الأحد، شاركت “كيت ميدلتون” والأمير “ويليام” صوراً في فيديو للأم الملكية وهي تخبز كب كيك مع الأمير “جورج” والأميرة “تشارلوت” والأمير “لويس”، مع استمرار احتفالات اليوبيل البلاتيني للملكة “إليزابيث”.

بدأ الفيديو بكتابة: “خبز الكيك للمجتمع المحلي في كارديف للاستمتاع به في حفلة اليوبيل البلاتيني في الشارع التي تقام اليوم! نتمنى أن تنال إعجابكم!”

في الصور، التي تم التقاطها في المطبخ منزل دوق ودوقة كامبريدج، كان لكلٍ من “جورج” 8 سنوات، “تشارلوت” 7 سنوات، و”لويس” 4 سنوات، مهمة محددة لتحضير الكب كيك. “تشارلوت” تلقي الدقيق في وعاء، “لويس” يقوم بغربلة الدقيق، بينما كان “جورج” يتولى مهمة خفق البيض من خلفهم. أما “كيت” فقد تولت مهنة التزيين بالكريمة.

شعرت “تشارلوت” بفخر خاص بهذا الجهد بفرح، بينما ضحك “جورج” على رد فعلها. وأُغلق المقطع بصورة للأم وابنتها تبتسمان لبعضهما البعض.

أعدت العائلة المالكة الحلوى قبل زيارتهم إلى كارديف في ويلز يوم السبت، حيث انضم “جورج” و”تشارلوت” إلى والديهما في جولة ملكية والتقى بفناني الأداء قبل حفل موسيقي خاص.

وتستعد العائلة المالكة ليوم أخير مزدحم بالاحتفال، بدءاً من احتفالات غداء The Big Jubilee. في جميع أنحاء المملكة المتحدة، تُقام وجبات غداء عامة وخاصة لتشجيع المجتمعات على الاجتماع معاً وكسر الخبز احتفالاً بعهد الملكة الذي حطم الرقم القياسي لمدة 70 عاماً.

في ظهور رسمي، سيحضر الأمير “تشارلز” و”كاميلا”، دوقة كورنوال، غداء اليوبيل الكبير في The Oval في لندن.

في وقتٍ لاحق، ستُختتم عطلة نهاية الأسبوع الطويلة بمسابقة Platinum Jubilee Pageant، وهي موكب في شوارع لندن سيعرض لحظات مميزة من عهد الملكة بالإضافة إلى تسليط الضوء على كيفية تغير المجتمع على مدار السبعين عاماً الماضية.

يشارك في المسابقة حوالي 10 الآف شخص، بمن في ذلك 2750 عسكرياً وأكثر من 6 الآف متطوع وفناني الأداء والعاملين الرئيسيين و 2500 عضو من عامة الناس.

ستقود Gold State Carriage العرض وسيتوج بأداء من قبل “إد شيرا”. وستشمل المعالم البارزة أيضاً فناناً جوياً، وشجرة بلوط عملاقة محاطة براقصات مايبول، وكعكة زفاف ضخمة متحركة تظهر أغاني بوليوود، وتنين شاهق ووحوش بارتفاع ثلاثة طوابق.