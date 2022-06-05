طليقة معتصم النهار تثير الجدل بصورة.. هل عادا إلى بعضهما؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أثارت لين برنجكجي طليقة الممثل السوري معتصم النهار الجدل على مواقع التواصل الإجتماعي من خلال صورة نشرتها عبر “ستوري” حسابها الرسمي في موقع “انستغرام”.

وظهرت في الصورة يد لين ويد ابنتها ساندرا ويد ثالثة لرجل على الأرجح هي يد معتصم بحسب ما تداول عدد كبير من رواد السوشال ميديا. واللافت أن معتصم لم ينشر أي صورة عبر “ستوري” حسابه الشخصي.

وبالنظر الى السوار الذي ظهر بيد الرجل في الصورة، لوحظ أنه نفس السوار الذي يرتديه معتصم بشكل دائم في معظم صوره.

والصورة المتداولة رجحت عودة معتصم وزوجته إلى بعضهما ولكن لم يفصح الطرفان عن أي معلومات رسمية حول ذلك في حين قال متابعون آخرون أنه من الممكن أن يكون اجتماعهما من أجل ابنتهما وخصوصاً ان علاقتهما جيدة ولم يخرج أي منهما بتصريحات جارحة بحق الآخر.

وكان خبر انفصال معتصم النهار عن زوجته قد صدم الجمهور في حين التزم الطرفان الصمت حول ذلك.

وأكد معتصم في حديث سابق لبرنامج ” هلا بك” أن أجواء الشهرة التي يعيشها أي فنان تؤثر بشكل أو بآخر على استقرار منزله، قائلًا: “هنا مهمّة الزوجين، بأن يتكاتفا ويفهما بعضهما أكثر”.

وتابع الممثل السوري في حديثه بالبرنامج قائلًا: “تعبت كثيرًا في فترة الزواج بالعام 2015، ولكني لم استطع الموازنة بشكل صحيح، وألقي اللوم على نفسي كل لحظة، لكني حاولت جاهدًا أن أوازن بين العائلة والعمل”.

وعلق النهار على قرار الانفصال قائلًا: “ما عندي شك بالقرار الذي أخذته ولكن لم أكن أفضّله”، فالفنان بعض المرات يدفع ضريبة الشهرة غاليًا، وقرار الانفصال من ضرائب الشهرة التي دفعتها”.

وأردف معتصم النهار في حديثه: “وصلنا لمكان متعب لي ولها، فاتخذنا القرار وقتها، لقد حاولت التوفيق بين العمل وحياتي الشخصية”.