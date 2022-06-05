ليست الخيانة.. السبب الحقيقي لإنفصال شاكيرا عن بيكيه

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نفت تقارير صحفية نقلها موقع News Glory، أن تكون خيانة قائد المنتخب الإسباني وقائد فريق برشلونة “بيكيه” سبب انفصاله عن شريكته المغنية الكولومبية شاكيرا.

وأكدت التقارير أن السبب الحقيقي هو تدهور علاقة الثنائي في السنوات الأخيرة. ويأتي ذلك بعد أن أصدر الثنائي بياناً مشتركاً أكدا فيه قرار إنفصالهما، جاء فيه: “ناسف لتاكيد أننا نفترق.

من أجل مصلحة أطفالنا، الذين هم على رأس أولوياتنا، نطلب منكم إحترام خصوصياتهما. نشكركم على تفهمكم”. وبحسب موقع lavanguardia، أكدت مصادر مقربة من اللاعب أنه غادر منزله وانتقل للعيش بمفرده لأكثر من 3 أشهر، وأن سبب هذه الانتقال لم يكن ظهور شخص آخر في حياته، أو إدراك “شاكيرا” أنه كان يخونها، بل لأن علاقتهما تدهورت على مر السنين.

وأشار تقرير نشرته صحيفة Marca، إلى أن “بيكيه” خدع “شاكيرا” مع طالبة شقراء تبلغ من العمر 20 عاماً تعمل في مجال تقديم الفعاليات والأنشطة، لكن لم يتم الكشف عن هويتها حتى الآن.

بعد ذلك انتشرت شائعة على مواقع التواصل الاجتماعي مفادها أن والدة “جافي”، نجم برشلونة البالغ من العمر 17 عاماً، هي المرأة التي خان بها “بيكيه” شريكته “شاكيرا”.

وأضافت تقارير أخرى أن “شاكيرا” كانت تعاني من مشاكل صحية نتيجة هذا الانفصال، بعد أن شوهدت في سيارة إسعاف. لكنها أوضحت يوم السبت على منصاتها عبر تويتر، معلّقة على صورة والدها الذي كان يحمل ضمادة على جبهته، قائلة: “يا رفاق، إنني أتلقى الكثير من الرسائل التي تثير قلقي أنني شوهدت في سيارة إسعاف في برشلونة مؤخراً”.

وتابعت: “أردت فقط أن أخبركم أن هذه الصور من عطلة نهاية الأسبوع الماضي، عندما تعرض والدي للأسف لسقوط سيئ ورافقته في سيارة إسعاف إلى المستشفى حيث يتعافى الآن”. وأضافت “شاكيرا”: “من فضلكم أرسل كل أطيب تمنياتكم، وشكراً لكم جميعاً كما هو الحال دائماً على كل حبكم ودعمكم”.

يذكر أن شاكيرا التقت بيكيه في مونديال 2010 بجنوب إفريقيا، أثناء تصوير الأغنية الرسمية للبطولة Waka Waka، ولديهما ولدين؛ “ميلان” (9 سنوات) و”ساشا” (7 سنوات).