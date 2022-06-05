أحدث ظهور لبنات “حنان ترك”… شاهدوا كيف كَبرتا وأصبحن نُسخة منها!

كتب امير فتحي في الأحد 5 يونيو 2022 08:47 مساءً - نشرت الفنانة المصرية المعتزلة حنان ترك -عبر خاصية ستوري حسابها الرسمي على تطبيق إنستجرام– صورتين متتاليتين لابنتيها «منى ومريم» من زوجها الأخير والحالي محمود مالك.

وحرصت حنان ترك، على تهنئة ابنتيها «منى ومريم» بنجاحهما، حيث ظهر الطفلتان يحتفلان بالنجاح وهما داخل المدرسة التي يلتحقان بها؛ ويعد هذا ظهور نادر لابنتي «ترك» بعد غياب فترة كبيرة عن ظهورهما.

مريم إبنة حنان ترك في أحدث ظهور

زيجات حنان ترك الخمسة

يُذكر أن الفنانة حنان ترك تزوجت خمسة مرات، الأولى كانت من رجل الأعمال أيمن السويدي وبعد زواجها بساعة توفي والدها، واستمر زواجهما لمدة شهر وانفصلا بعد خلافات، وقد تزوج لاحقًا من الفنانة ذكرى.

منى إبنة حنان ترك في أحدث ظهور

وكانت الزيجة الثانية من رجل الأعمال المصري “خالد خطاب” وأنجبا ولدان هما يوسف وآدم وحدثت بينهما خلافات بسبب التزامها الديني أدت لطلاقهما، ثم تزوجت من المخرج هادي الباجوري ولم يدم الزواج طويلا.

وكانت الزيجة الرابعة في عام 2008، حيث تزوجت دكتور يدعى محمد يحيى، ويعد ذلك الزواج هو الأقصر والأكثر غموضا، حيث أشارت تقارير أخرى بأنه رجل أعمال سعودي، حيث إنها أعلنت عن ذلك الزواج بعد أن أنجبت منه أبنها الثالث محمد.

تزوجت حنان للمرة الخامسة من محمود مالك شقيق القيادي الإخواني حسن مالك وتم الزواج سرًا وأخفته لمدة عام ونصف ويعتبر الزواج الأنجح في حياتها، حيث إن زواجهما لا يزال مستمرا حتى يومنا هذا، والذي أسفر عن إبنتيها مريم ومنى.

يُذكر أن الفنانة حنان ترك كانت قد قررت ارتداء الحجاب في عام 2006، واستمرت في عملها بالفن وقدّمت مسلسلات “أولاد الشوارع”، “هانم بنت باشا”، “نونة المأذونة”، “الأخت تريز”، والذي يعد آخر أعمالها التليفزيونية، في حين كان آخر أفلامها “المصلحة” مع النجمين أحمد السقا وأحمد عز، ولعبت به دور زوجة الضابط حمزة الذي جسده السقا.

وعكة حنان ترك

من جهة أخرى، طمأنت الفنانة حنان ترك جمهورها، بتعافيها بعد تعرضها لوعكة صحية الفترة الماضية، وذلك عبر حسابها الشخصي على انستجرام، وشكرت جمهورها على اهتمامهم، وأرسالهم رسائل كثيرة للاطمئنان عليها.

وأطلّت النجمة المعتزلة حنان ترك، على جمهورها، في ظهور نادر، من خلال فيديو مباشر عبر حسابها على فيسبوك، من صفحتها الموثقة لتطمئنهم عليها.

وقالت حنان ترك في البث المباشر: “أنا عندي برد كان المفروض أطلع من أسبوع فات، ومحبتش أتاخر عليكو، واستحلمونى واستحملوا صوتي، عاوزة أشكركم وأشكر أسرتي اللي وقفت جانبي وقت مرضي، وكل أصدقائي اللي بيسألوا عليا ودكتور أشرف زكي كان بيكلمنى وبيطمن عليا، وبشكر الجمهور اللى بدعواته الحمد لله بقيت أحسن بكتير وكويسة جدا، ومش عارفة أشكركوا على ايه ولا ايه، وسعيدة إنى معاكم وانتو وحشتونى جدًا”.

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