أول ظهور لمي عز الدين بعد أنباء ارتباطها بـ أحمد أبو هشيمة فور طلاق ياسمين صبري.. شاهدوا كيف بدت!

كتب امير فتحي في الأحد 5 يونيو 2022 08:47 مساءً - شاركت الفنانة المصرية مي عز الدين جمهورها بصورة حديثة لها، وذلك في أول ظهور لها بعد تردد الكثير من الأنباء مؤخرًا حول ارتباطها برجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة عــقب انفصاله عن زوجته الفنانة ياسمين صبري.

وخطفت “عزالدين” الأنظار بجمالها في الصورة، التي نشرتها على حسابها الخاص في موقع “إنستجرام”، حيث تألقت بإطلالة بسيطة وناعمة وغير مبالغ فيها وهو ما نال إعجاب جمهورها، وعلّقت مي على الصورة بإيموجي قلب.

أنباء ارتباط مي عزالدين بأحمد أبو هشيمة:

وكان منشور منسوب للناقدة الفنية ماجدة خيرالله عبر موقع “فيسبوك”، قد أثار حالة جدل واسعة بعدما أعلنت من خلاله خطوبة رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة للفنانة مي عز الدين، وذلك بعد نحو يومين من إعلان انفصاله عن زوجته الفنانة ياسمين صبري.

وجاء في المنشور المنسوب لها والمصحــوب بصورة لمي عز الدين: “أحمد أبو هشيمة يخطب مي عز الدين.. ألف مبروك يا حبيبتي.. اشترطي على الأقل 500 مليون جنيه في سنتين لتأمين مستقبلك يا روحي”.

وفي أول تعليق لها نفت للناقدة ماجدة خيرالله، صحة ما نشر عبر صفحتها مؤكدة أن حسابها على موقع “فيس بوك” تم اختراقه منذ أمس الخميس ولا تملك السيطرة عليه وإدارته.

أول تعليق لمي عزالدين على أنباء ارتباطها بأحمد أبو هشيمة:

ونشرت الفنانة مي عز الدين، مقطع فيديو جديدة يضم عدة لقطات من دورها في مسلسل جزيرة غمام والذي تم عرضه في ماراثون دراما رمضان 2022 الأخير، وقدمت فيه شخصية العايقة.

مي عز الدين شاركت المقطع عبر حسابها الرسمي على موقع الفيديوهات والصور إنستجرام، والذي صاحب الصور فيه أغنية المطربة أنغام وحدانية، وتضم تلك الأغنية بين كلماته كلمة العايقة. وهو رد ضمني بنفي زواجها من أبو هشيمة بعدما تردد في الساعات الماضية.

شائعة ارتباط مي عز الدين وأبو هشيمة

وليست هذه هي المرة الأولى التي تطل شائعة ارتباط مي عز الدين، وأبو هشيمة، فقد انتشرت بشكل كبير قبل زواجه من الفنانة ياسمين صبري، وردت مي عليها أكثر من مرة مؤكدة أنها صديقه مقربة لأبو هشيمة ولا صحة لإرتباطهما.

ومن ناحية أخرى صرح مصدر مقرب من أحمد أبوهشيمة، بأن العلاقة بينه وبين طليقته الفنانة ياسمين صبري يسودها الإحترام المُتبادل بين الطرفين ولا يوجد شائبة حول إنفصالهما.

كما رفض أبوهشيمة الإفصاح عن أى تفاصيل أو ذكر أى سبب وراء الطلاق، وإكتفى بقول جملة واحدة:ـ “أنا لا أخسر أبداً.. فإما أن أربح أو أن أتعلم”.

مي عز الدين في «جزيرة غمام» رمضان 2022

مي عز الدين شاركت في رمضان 2022 بمسلسل “جزيرة غمام”، وحققت من خلاله نجاحًا كبيرًا بعد ظهورها بدور مختلف لم يسبق لها تقديمه على مدار مشوار الفني، إذ اعتبر الجمهور والنقاد على حد سواء أنها أعادت اكتشاف نفسها في دور العايقة أو نوارة الذي قدمته في المسلسل.

مسلسل “جزيرة غمام” بطولة: طارق لطفي، فتحي عبدالوهاب، رياض الخولي، وفاء عامر، أحمد أمين، محمود البزاوي، محمد جمعة، لبنى ونس، ومجموعة كبيرة من الفنانين، تأليف عبدالرحيم كمال، إخراج حسين المنباوي.

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