نادال يتوج بلقب رولان غاروس للمرة الرابعة عشر

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تُوِّج الإسباني رافايل نادال المصنف الخامس عالمياً ببطولة رولان غاروس المقامة في فرنسا بعد فوزه على النرويجي “كاسبر رود” في المباراة النهائية بثلاث مجموعات نظيفة دون رد في مباراة استغرقت ساعتين و20 دقيقة.

وحقق نادال فوزه بنتيجة 6-3 في المجموعة الأولى، ثم 6-3 في الثانية، قبل أن يحسم المباراة بنتيجة 6-0 في المجموعة الأخيرة.

وبهذا الإنتصار يكون نادال قد حقق رقماً قياسياً بفوزه للمرة الـ 14 من أصل 14 نهائي خاضها في البطولة المقامة في فرنسا، ليصبح نادال، المُلقب بملك الملاعب الترابية، هو أكثر اللاعبين المتوجين ببطولة رولان غاروس منذ بدايتها وحتى الآن برصيد 14 لقب.

بفوز رافايل نادال يكون قد حصل على 14 لقب في بطولة رولا غاروس، بينما حصل على لقبين في بطولة أستراليا المفتوحة، لقبين في بطولة ويمبلدون، وأربعة ألقاب في بطولة أمريكا المفتوحة.

وبهذا الإنجاز رفع نادال – صاحب الـ22 لقب دولي – الفارق بينه وبين السويسري روجر فيدرير والصربي نوفاك دجوكوفيتش أصحاب الـ20 لقب.