هاني شاكر يعلن عن أغنية ديو مع سميرة سعيد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف الفنان المصري الكبير هاني شاكر، عن تحضيره لأغنية ديو تشاركه فيها لأوّل مرّة المغنية المغربية سميرة سعيد.

واكتفي هاني شاكر بالإعلان عن ذلك الخبر دون الكشف عن أي تفاصيل أخرى تتعلق بالأغنية سواء عن اسمها المبدئي أو صناعها من ملحن وشاعر، متمنياً أن تنال الأغنية على إعجاب الجمهور.

وقال هاني شاكر في لقاء مع كاميرا “et بالعربي”: “بحضر لمفاجأة وهى دويتو غنائي جديد يجمعني بالفنانة سميرة سعيد وسيتم طرحه قريباً”.

ويعيش هاني شاكر حالة من النشاط الفني حيث قدم في الفترة الأخيرة أكثر من حفل غنائي في مصر والعراق والمملكة العربية السعودية.

وطرح هاني شاكر أغنية بعنوان “ست الحبايب” في شهر مارس الماضي، تزامنا مع احتفالات عيد الأم، والأغنية من كلمات حسين السيد وألحان محمد عبدالوهاب.