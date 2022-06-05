فن ومشاهير

هاني شاكر يعلن عن أغنية ديو مع سميرة سعيد

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بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف الفنان المصري الكبير هاني شاكر، عن تحضيره لأغنية ديو تشاركه فيها لأوّل مرّة المغنية المغربية سميرة سعيد.

واكتفي هاني شاكر بالإعلان عن ذلك الخبر دون الكشف عن أي تفاصيل أخرى تتعلق بالأغنية سواء عن اسمها المبدئي أو صناعها من ملحن وشاعر، متمنياً أن تنال الأغنية على إعجاب الجمهور.

وقال هاني شاكر في لقاء مع كاميرا “et بالعربي”: “بحضر لمفاجأة وهى دويتو غنائي جديد يجمعني بالفنانة سميرة سعيد وسيتم طرحه قريباً”.

ويعيش هاني شاكر حالة من النشاط الفني حيث قدم في الفترة الأخيرة أكثر من حفل غنائي في مصر والعراق والمملكة العربية .

وطرح هاني شاكر أغنية بعنوان “ست الحبايب” في شهر مارس الماضي، تزامنا مع احتفالات عيد الأم، والأغنية من كلمات حسين السيد وألحان محمد عبدالوهاب.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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