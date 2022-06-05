فيديو – كريم محمود عبد العزيز يسترجع ذكرياته مع والده

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بالأمس احتفل الوسط الفني بذكرى يوم ميلاد النجم الراحل محمود عبد العزيز ، وسط مجموعة مميزة من أعماله الفنية التي لاتزال محفورة في ذاكرة جمهوره.

وأحيى نجله الفنان كريم محمود عبد العزيز ذكرى يوم ميلاد والده، بمشهد من الذكريات جمعه بوالده في مسلسل ” أبو هيبة” الذي تعاونا فيها سوياً.

ونشر كريم محمود عبد العزيز، مقطع فيديو من هذا المشهد عبر حسابه الرسمي على ” انستغرام”..وعلق قائلا ” المشهد اللي عمري ما هنساه أبداً..كل سنة و حضرتك في أحلى مكان.. أحلى عيد ميلاد في الجنة بإذن الله “.

جدير بالذكر، أن الفنان الراحل محمود عبد العزيز برز نجمه في فيلم “الحفيد” عام 1975، وانطلق بعدها في عالم البطولات السينمائية، ومن أهم أفلامه “طائر الليل الحزين”، “شفيقة ومتولي”، “بناتنا في الخارج”، “العذراء والشعر الأبيض”، “تزوير في أوراق رسمية”، “إعدام ميت”، “الطوفان”، “الكيف”، “أبناء وقتلة”، “جري الوحوش”، “أبو كرتونة”، “الكيت كات”، “البحر بيضحك ليه”، “الجنتل”، “سوق المتعة”، “الساحر”، “ليلة البيبي دول”، “إبراهيم الأبيض”.

وفى الدراما التلفزيونية قدم محمود عبد العزيز عدداً من المسلسلات التي لا تزال في ذاكرة الجمهور منها “البشاير”، و”رأفت الهجان” بأجزائه الثلاثة، “محمود المصري”، “باب الخلق”، “جبل الحلال”، ومسلسل “راس الغول” الذى تم عرضه في عام 2016، وكان آخر أعماله في عالم الفن.