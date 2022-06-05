تأجيل حفل ميريام فارس وفارس كرم في جدة.. والسبب؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلنت شركة “روتانا” عن تأجيل حفل النجمين اللبنانيين ميريام فارس وفارس كرم ضمن فعاليات موسم صيف جدة.

وأكدت الشركة أن السبب يعود لتأخر المقاول بإنجاز المسرح الذي كان من المقرر ان يقام عليه الحفل في 9 حزيزان/يونيو الحالي.

وقالت الشركة في تغريدة عبر الحساب الرسمي لحفلات “روتانا” في موقع “تويتر”: نأسف لإبلاغ زوارنا أنه بسبب عدم جهوزية المسرح من قبل المقاول المنفذ سيتم تأجيل حفل الفنانة ميريام فارس والفنان فارس كرم الذي كان مقرراً في ٩ يونيو ضمن حفلات موسم جدة.. ولذلك سيتم إرجاع المبالغ المستحقة لمشتري التذاكر”.

ومن المقرر الإعلان عن موعد جديد لحفل كل من مريام فارس وفارس كرم في جدة.