إغماء السائق كاد يتسّبب بكارثة وسط الطريق “فيديو”

كتبت أسماء لمنور في الأحد 5 يونيو 2022 07:13 مساءً - منذ 35 دقيقة

يتعرّض الانسان في حياته الى حالات أو أعراض صحية مفاجئة ومباغتة، غير أن هذه الأعراض تشكّل خطرًا اذا حصلت في أوقات حسّاسة أو في بعض الأماكن.

في هذا السياق، انتشر مقطع فيديو من ولاية فلوريدا الأميركية، حيث تظهر سيدة مهرولة إلى جانب سيارة “مازدا” تتحرك ببطء.

حيث كانت السيدة “لوري رابيور” تقود سيارتها في مدينة بوينتون بيتش، قبل أن يغمى عليها إثر تعاطيها أدوية ضغط الدم وصيامها بسبب التعليمات الطبية.

وكانت السيارة تشق طريقها عند التقاطع المزدحم، مما كان يشكل خطر التصادم مع المركبات الأخرى، أو دهس المارة.

ولكن الفتاة التي كانت تهرول إلى جانب السيارة لفتت أنظار المارة والسائقين حيث كانت تلوح بيديها طلبا للمساعدة.

وتجاوب العديد من المواطنين للحالة العاجلة، حيث قاموا بإيقاف السيارة والوصول للسائقة المغمى عليها، والتي تم إسعافها لاحقا.