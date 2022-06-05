تين هاغ يحدد بوصلة مانشستر يونايتد في الميركاتو

كتبت أسماء لمنور في الأحد 5 يونيو 2022 07:13 مساءً - يأمل الهولندي إيريك تين هاغ، في تعزيز فريقه الجديد مانشستر يونايتد الإنجليزي بصفقات تساعده للعودة بالفريق لمنصات التتويج.

وبدأ هاغ مهامه قبل المتوقع مع فريقه الجديد مانشستر يونايتد، منذ حوالي أسبوع، مستغلا نهاية مرحلة المدرب المؤقت الألماني رالف رانجنيك، والذي لم يتسلم مهمة المستشار الفني للفريق بسبب تسلمه تدريب منتخب النمسا.

وقرر المدرب الألماني عدم تفعيل الاتفاق مع إدارة مانشستر يونايتد بتسلم مهمة المستشار الفني بسبب تدريبه لمنتخب النمسا، وهو القرار نفسه الذي ساندته إدارة مانشستر يونايتد، وفتح الباب للمدرب الهولندي إيريك تين هاغ لتسلم مهامه مبكرا للإشراف على جميع الجوانب الخاصة بالاستعدادات للموسم المقبل.

وأدت التغييرات التي أحدثها مدير كرة القدم في النادي جون مورتوغ في الأشهر الأخيرة لسهولة التخلي عن مهمة الألماني رالف رانجنيك.

وبدأ تين هاغ مهمته مبكرا منذ توقيع عقده مع مانشستر يونايتد، وفي شهر أيار/مايو الماضي، عقد اجتماعا مع جون مورتوغ في أمستردام حيث ناقشا شروط الانتقال، ثم حول انتباهه الكامل للفريق الإنجليزي بعد نهاية آخر لقاء له رفقة أياكس في 15 أيار/ مايو الماضي.

وتعتقد إدارة مانشستر يونايتد، أن تين هاغ منح نفسه فرصة جيدة للبداية عكس الاسكتلندي ديفيد مويز الذي انتظر حتى 1 تموز / يوليوز بعد نهاية عقده مع إيفرتون، وربما كانت بداية المدرب الهولندي المبكرة عاملا مساعدا للتخلي عن رانجنيك.

وأشار التقرير إلى أن معرفة المدرب الهولندي بسوق الانتقالات جزء أساس من واجباته ولديه فكرة واضحة عن اللاعبين الذين يحتاجهم هذا الصيف مع أولوية للاعبي الوسط والهجوم، كما أن التغييرات على مستوى الإدارة التقنية في الفريق على صعيد رؤساء أقسام الكشافين محليا وعالميا ستساعده في مهمته ولن يحتاج الفريق لنصيحة المدرب الألماني الذي طالب بالتعاقد مع 10 لاعبين.

ويأمل تين هاغ في التعاقد مع 5 لاعبين، ويعتقد أن الفريق الذي احتل المركز الثاني في الموسم الماضي هذا الموسم لديه إمكانية أكثر بكثير مما يشير إليه أداؤه في الموسم المنتهي والذي احتل خلاله المركز السادس.

ولم يشارك المدرب الهولندي في قرارات رحيل الفرنسي بول بوغبا والإنجليزي جيسي لينغارد والإسباني خوان ماتا لنهاية عقودهم مع الفريق، ومغادرة الأوروغوياني إدينسون كافاني والصربي نيمانيا ماتيتش للسبب نفسه.

ويبقى الهولندي فرانكي دي يونغ، لاعب وسط برشلونة، والذي يعرفه تين هاغ جيدا أولوية، كما أبدى إعجابه ورغبته في التعاقد مع مهاجم بنفيكا داروين نونيز والهولندي يوريان تيمبر مهاجم أياكس.

ويضع مانشستر يونايتد في مفكرته التعاقد مع الدولي الإنجليزي ديكلان رايس، لاعب وست هام يونايتد، لكنهم غير مستعدين لدفع مبلغ 150 مليون جنيه إسترليني، فيما يدرسون التعاقد مع كالفين فيليبس، لاعب وسط ليدز يونايتد.

وقضى تين هاغ أيامه الأولى في مكاتب مانشستر يونايتد، وحرص في أول لقاء إعلامي على مصافحة الصحفيين كلهم وصافح موظفي النادي والتقط صورا مع المشجعين وشاهد اللقاء الأخير ضد كريستال بالاس، حيث كان لا يعرف إن كان سيقود فريقا في الدوري الأوروبي أو دوري المؤتمر الأوروبي.

وقبل الذهاب في إجازة حرص المدرب الهولندي على البحث عن منزل في مانشستر؛ حتى لا تتكرر قصة البرتغالي جوزيه مورينيو والذي أقام في فندق.