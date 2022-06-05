حكم جديد ضد ” أحمد عز ” لصالح زينة

كتب امير فتحي في الأحد 5 يونيو 2022 06:54 مساءً - قضت محمة الأسرة بمدينة نصر يوم أمس السبت بإلزام الفنان ” أحمد عز ” بدفع مبلغ تبلغ قيمته 25 ألف جنيه ك (أجرة مسكن) بالإضافة إلى 3 آلف جنيه (أجرة حضانة) لطفليه من الفنانة ” زينة ” .

حيث كان قد أقام ” معتز الدكر ” محامي الفنانة زينة دعوتين أجر مسكن وحضانة أمام محكمة أسرة مدينة نصر ضد الفنان أحمد عز .

وقدم حافظة مستندات لهيئة المحكمة تتضمن أجر الفنان أحمد عز في الأعمال السينمائية والحملات الإعلانية خاصة في أعماله الأخيرة مع ارتفاع أجره مطالبا بتقدير ما يتقاضاه من أجر لزيادة نفقة صغيريه .

وحددت محكمة استئناف عالي الأسرة مدينة نصر جلسة يوم 21 يونيو المقبل للحكم في استئناف الفنانة زينة ضد الفنان أحمد عز والتي تطالب فيها بزيادة نفقة توأمها بعد أن أصبحت 60 ألف جنيه .