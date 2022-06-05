محمد ثروت يحتفل بخطوبة نجله الفنان الشاب على لاعبة النادي الأهلي.. شاهدوا جمال العروسين بالصور

كتب امير فتحي في الأحد 5 يونيو 2022 06:54 مساءً - احتفل المطرب محمد ثروت بخطوبة نجله المخرج الشاب أحمد محمـد ثروت على “لمى الشواربي”، كابتن منتخب مصر لكرة اليد ولاعبة النادي الأهلي.

وشهد الحفل حضور عدد من الأصدقاء من داخل الوسط الفني وخارجه، منهم الشيخ مصطفى عاطف، والفنان عبد الرحمن رشدي، والفنان أحمد جمال والكابتن حسن جبر، والمستشار عمر باسم، والنائب محمد الجارحي.

وخلال الحفل، غني أحمد ثروت لعروسه أغنية بعنوان “وجود فرق”، من ألحان عمرو الشاذلي وكلمات حسام سعيد وتوزيع محمد ياسر.

إطلالة لاعبة النادي الأهلي لمى الشواربي:

وتألقت لاعبة النادي الأهلي، لمى الشواربي، بفستان طويل «تايبست» لامع باللون البيبي بلو، مع الفصوص الفضية، جاء بموديل الأوف شولدر، وبفتحة من الظهر.

كما اعتمدت العروس، على مكياج ترابي، مع شعر ليس منسدلًا على الكتف، بالإضافة إلى ارتداء بعض المجوهرات البسيطة باليد.

وعلى الجانب الآخر، تألق نجل محمد ثروت، ببدلة بسيطة باللون الكحلي، مع رابطة عنق ومنديل بنفس لون فستان العروس.

الجدير بالذكر أن لاعبات مصر لكرة اليد، بقيادة لمى الشواربي، كانوا دشنوا حملة تحت شعار «إحنا الأبطال» من أجل المطالبة تكوين منتخب للسيدات، حيث أكدت «لمى» حينها أن منتخبي الناشئات والشابات حققن إنجازا بالفوز ببطولة أفريقيا رغم غياب مصر عن الساحة.

عودة محمد ثروت للغناء:

وكان الفنان محمد ثروت قد عاد في 2021 للغناء بتقديم أغنية “يا مستعجل فراقي”، من إخراج نجله أحمد محمد ثروت، وقد حققت نجاحا كبيرا منذ أن تم طرحها تزامنا مع الاحتفالات بعيد الحب.

وأغنية “يا مستعجل فراقي” من كلمات تامر حسين، وألحان وتوزيع الفنان محمد رحيم، وإخراج أحمد ثروت.

وسرعان ما تصدرت الأغنية الجديدة فور طرحها قائمة الأكثر تداولًا ومشاهدة عبر مواقع التواصل الإجتماعي، كما تصدر الفنان محمد ثروت التريند وسط العديد من التعليقات المميزة.

محمد ثروت يكشف سرًا عن مشواره الفني:

وكان الفنان محمد ثروت، صرح في لقاء تليفزيوني، خلال الفترات الماضية، سبب عدم مشاركاته بحفلات ليلية كنظيره من الفنانون، قائلًا: «مكنتش بعرف أغني بالليل، ومكنش ينفع، بس دي كانت إشكالية، مكنتش عارف أعمل فيها إيه، وعمري ما كنت مطرب الدولة، بغني شعبي بس اللي هو الشعبي بجد، يعني أغاني رشدي وعبد المطلب والعزبي وبدرية السيد وسيد حواس وأنور العسكري».

من هو محمد ثروت:

ومحمد ثروت هو مطرب مصري تميز في اغاني الاطفال والاغنيات الوطنية والدينية والعاطفية و لحن له كبار الملحنين وعلى رأسهم موسيقار الاجيال محمد عبد الوهاب و محمد الموجي و محمد سلطان و حلمي بكر و عمار الشريعي.

ومحمد ثروت حاصل على بكالوريوس الهندسة جامعة الزقازيق عام 1978 عمل مهندسًا بعض الوقت قبل ان يتجه للغناء، و قد عمل فى برامج الاطفال مع ماما سميحة ، و هو من مواليد مصر مدينة طنطا.

عمل محمد ثروت فى التليفزيون فى العديد من المسلسلات منها: “هى وغيرها”، ” الكهف و الوهم و الحب “، “الطاوس”، “الغفران”، وله العديد من الالبومات من اغانيه : “حلوين من يومنا” “رشا” “حاسب على قلبى” “النورس” ” أهلا بقمرنا ” “سألوني ” اسمعيني ” “حياتي” .

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