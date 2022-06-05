” مش هطلع أنا في الآخر راجل عرة ” .. فنان مصري شهير يتهم طليقته الإعلامية بالجمع بينه وبين زوجها السابق

كتب امير فتحي في الأحد 5 يونيو 2022 05:43 مساءً - أثار الفنان ” محمد غنيم ” ضجة على السوشيال ميديا على خلفية التصريحات التي أدلى بها خلال حلوله ضيفا بأحد البرامج المذاعة على قناة الحدث اليوم .

والتي اتهم من خلالها طليقته الإعلامية والمذيعة بالتليفزيون المصري ” رانيا الجبالي ” بالجمع بينه وبين رجل آخر وهو زوجها السابق .

حيث أشار الفنان محمد غنيم إلى أن طليقته كانت قد أوهمته بانتهاء زواجها الأول .. إلا أنه بعد مرور 30 شهرا على زواجه منها اكتشف أنها مازالت على ذمة زوجها الأول .

فقال الفنان المصري عن تفاصيل ما حدث : ” اللي أنا كنت اعرفه إنها اتطلقت وبعدين اكتشفت إن لسه في قضايا بينهم قالتلي ده كان طلاق شفوي فأنا في حل منه وهو خد مني ورقة الجواز وحاولت تاخد منه ورقة فتلاعب .. ده كلامها ” .

وتابع : ” هي رفعت عليه قضية صحة زواج، إن الجواز ده حصل فعلا وهو معترفش وبعدين رفعت عليه قضية خلع وخسرت القضية لإن مش معاها مستند جواز اصلا ” .

وأضاف محمد غنيم متحدثا عن موقفه تجاه هذا الأمر : ” لما الموضوع دخل في الجد المحامي بتاعي قالي إن لو جوزها ده رفع عليا قضية إن أنا متجوز مراته فهيحبسني في قضية زنا فاشتكيت ” .

وأكمل : ” أنا مواجهتهاش خدت بعضي ومشيت، خدت العيال ومشيت .. احنا اتجوزنا 30 شهر وهي أنكرت جوازي منها بعد كده وتسألها هي ليه ” .

وقال غنيم في تصريحات أخرى له لموقع صدى البلد : ” مش هطلع أنا في الآخر راجل عرة، والموضوع من حوالي سنتين، أنا كنت محترم وسترت الدنيا، والقضية اتحفظت وأنا بحترم القضاء المصري وأحكامه ” .

واستطرد : ” ماشية تتكلم عليا في الشارع وفي كل مكان عليا .. دي ورتني أيام أسود من قرن الخروب .. بهدلتني أنا وعيالي وبعد كل حاجة وبعد ما اتصالحنا وسكتنا، قعدت تتكلم عليا في الميديا وتقول إني بجري وراها ” .