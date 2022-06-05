هجوم وانتقادات واسعة ضد مايا دياب بسبب دعمها للمثليين

كتب امير فتحي في الأحد 5 يونيو 2022 05:43 مساءً - نشرت الفنانة اللبنانية ” مايا دياب ” تغريدة لها عبر حسابها على موقع تويتر وجهت من خلالها تحية لأحد البرامج المذاعة على قناة Lbcilebanon والذي تناول في إحدى حلقاته الحديث عن المثليين والتوعية المجتمعية بهم .

وأشارت مايا دياب في تغريدتها إلى دعمها للمثليين لضرورة احترام وتقبل الآخر مهما كانت ميوله على حد قولها وهو الأمر الذي تعلمه لإبنتها أيضا .

فكتبت قائلة : ” تحية من القلب لجرأة حلقة اليوم على Lbcilebanon ولإيلي متري، وللتوعية المجتمعية تجاه المثليين ومن قلبي كل الحب والدعم إلن ” .

وتابعت : ” بحبكم، هيك تعلّمت وعلّمت بنتي ورح علّم كل شخص homophobic إنّو يتقبّل الآخر مهما كانت ميوله .. الإنسان قلب وعقل فقط والباقي تفاصيل ” .

ولاقت تغريدة الفنانة اللبنانية مايا دياب هجوما وانتقادات واسعة من جانب بعض المتابعين بسبب دعمها للمثليين ومؤكدين على أن المثلية الجنسية قد حرمتها جميع الكتب السماوية وأنها فعل شاذ عن الفطرة التي خلق الله الإنسان عليها .