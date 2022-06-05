شكرا لقرائتكم خبر عن رامى عاشور يطرح أغنية "عيش بزيادة" احتفالا بختام بطولة الجونة للإسكواش.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح المطرب رامي عاشور أحدث فيديو كليب لأغنيته الجديدة والتي تحمل اسم "عيش بزيادة" على اليوتيوب، والمتاجر الإلكترونية ومحطات الراديو، وذلك بمناسبة ختام بطولة الجونة الدولية الـ 10 للإسكواش، والتى تعتبر واحدة من أهم البطولات البلاتينية للاتحاد الدولي لمحترفي الاسكواش (PSA)، وهى واحدة من بطولات الإسكواش الثمانية الأكبر حول العالم، من حيث قيمة الجائزة وحجمها والنقاط التي تعتمد عليها تصنيفات اللاعبين الدوليين.

وشارك في النسخة العاشرة للبطولة هذا العام 96 لاعباً من 21 دولة على جوائز مالية قيمتها 360 ألف دولار، ونجحت مدينة الجونة فى إنجاح هذا الحدث وخروجه في أبهى صورة تناسب مكانة مصر عالمياً إيماناً بكونه حدثاً رياضياً وسياحياً مميزاً على خريطة البطولات العالمية.

أغنية "عيش بزيادة" من كلمات رامى عاشور وياسمين الهيوي وألحان رامى عاشور، وتوزيع موسيقى MAZ، وشارك فى التصوير كضيوف شرف منهم سميح ساويرس، وعمرو منسى، ونور الشربينى، وعلى فرج، وآخرين .

وتقول كلمات "عيش بزيادة":

ما تسيب في الدنيا علامة .. و حكاية حلوة وابتسامة

سيب ضحكة صافية .. وسيب سيرة حلوة

‏وعيش بمزاج عيش بزياده

شوف كنا فين وبقينا فين .. رغم الظروف ومكملين

مشوار وليل ليل كان .. طويل وعليه قادرين

دول مش يومين .. ده عشر سنين

خاف منا الخوف شوفناه حزين

مشوار وليل ليل كان .. طويل و عليه قادرين