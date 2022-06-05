شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز المعلومات عن المغنية السورية فرح يوسف بعد إحداثها جدلا بسبب زوجها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثارت المغنية السورية فرح يوسف حفيظة البعض، بعد تصريحاتها التي أحدثت جدلاً واسعاً الأيام الماضية بشأن تصريحاتها الجريئة عن منع زوجها من دخول الإسلام بحسب قولها، حيث طالبت الحكومة السورية بوجود زواج مدني في سورية.. حرام شخصين بحبوا بعض يدخلوا بمشاكل بسبب فرق الدين..".وخلال السطور التالية ننشر آبرز المعلومات عن فرح يوسف وهى كالتالى:

الاسم بالكامل: فرح يوسف، تاريخ الميلاد: 20 يوليو 1989، محل الميلاد: طرطوس – سوريا، الجنسية: سورية، الديانة: مسلمة.

تعتبر فرح يوسف من أكثر الشابات السوريات الموهوبات، فهي لا تتمكن من الغناء فقط، ولكنها دخلت عالم التمثيل قبل الغناء، فالبعض لا يعرف أن البداية الفنية لفرح يوسف كانت من خلال الأعمال الدرامية وليس من خلال الغناء، شاركت فرح كبار نجوم الدراما السورية في عدد من المسلسلات أهمها مسلسل “الأميمي” من بطولة الفنان صفوان العابد، ثم شاركت بعد ذلك في المسلسل المعروف (الولادة من الخاصرة) أمام الفنانة السورية المعروفة كندة علوش، كما قامت بالغناء في المسلسل العربي المعروف “زمن البرغوت” والذي يتحدث عن الفترة الماضية في حياة الدولة السورية.

على الرغم من الأعمال الكثيرة التي شاركت بها فرح يوسف، إلا أن بدايتها الحقيقية وشهرتها بين الجمهور كانت من خلال مشاركتها في برنامج الغناء الأشهر في الوطن العربي آراب أيدول، شاركت فرح في الموسم الثاني بصوتها القوي وكانت تقوم بغناء العديد من الأغنيات القديمة والرومانسية، ولفت صوت فرح يوسف أنظار الجماهير وأنظار لجنة التحكيم أيضًا، وشاركت حتى مرحلة متأخرة ولكنها لم تفز باللقب، فاز في هذا العام الفنان الفلسطيني محمد عساف.





وقالت فرح يوسف في حوارها مع الإعلامية اللبنانية رابعة الزيات، ضمن برنامج " شو القصة":" أطالب بوجود زواج مدني في سورية.. حرام شخصين بحبوا بعض يدخلوا بمشاكل بسبب فرق الدين..".

وتابعت:" زوجي عرض عليِّ تغيير دينه وأنا اللي رفضت.. مش عدل يعمل هيدا الشي.. مش عدل لحتى يتزوجني أو أصير حلاله يتخلى عن دينه.. هو مسيحي وأنا مسلمة نحن منكمل بعضنا.. مش يعني أنه نحن مختلفين أبداً.. نحن الاثنين بنعبد الله الواحد".