تأجيل حفل "مسار إجبارى" فى باريس إلى السبت المقبل

القاهرة - سامية سيد - نظرا لمشاكل في الطيران من برلين إلى باريس تقرر تأجيل حفل فريق مسار إجبارى إلى السبت المقبل الموافق 10 يونيو، ويقدم الفريق فاصلا من أغنيات ألبومها الجديد "نص الحاجات" مع توليفة مميزة من أشهرأغانيها، مثل "بقيت حاوي" و"شيروفوبيا" و"اقرا الخبر" و"مطلوب حبيب".

مسار اجبارى

يذكر أن احيت فرقة مسار إجبارى أحيت حفلاً غنائيًا في التجمع الخامس مؤخرا وقبل سفرهم الى برلين للمشاركة فى حفل كان اول امس ناك ويقدمون خلال الحفل باقة مميزة من أشهر أغنياتهم، وذلك ضمن حفلات نجوم الغناء في مختلف الأماكن.

وتمهد مسار إجباري عبر جولتها الأوروبية الأولى لانطلاقها في جولة غنائية عالمية خلال العام الجاري مصحوبة بجولة حفلات في مصر بالقاهرة وعدة محافظات وحفلاتها في تونس وعدة بلدان عربية تزامنًا مع إطلاقها أغنيات "نص الحاجات" بشكل منفرد بواقع أغنية جديدة كل شهر

وتعقب هذه الحفلات إطلاق مسار لأولى أغنيات ألبومها الرابع، والتي عادت خلالها للساحة الفنية بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات منذ ظهور ألبومها الأخير "الألبوم"، ويضم في جعبته 5 أغنيات، كما تأتي جولتها الأوروبية بعد حفلها الأخير في الإسكندرية وستعقب حفلها المرتقب في القاهرة نهاية مايو الجاري

مسار إجباري تعد من أشهر وأقدم الفرق الغنائية في مصر والعالم العربي، تمتد رحلتها لأكثر من 17 عامًا، حصيلتها ثلاثة ألبومات، "اقرا الخبر" و"تقع وتقوم" و"الألبوم"، ومن أبرز أغنياتها "نهايات الحكاوي" و"شيروفوبيا" و"صباحك" وانتهت مؤخرًا من تسجيل ألبومها الرابع