شكرا لقرائتكم خبر عن بصورة من أيام المقاولون.. سعد الصغير يداعب محمد صلاح: أنا كنت لاعب جامد قبل ما أغنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - داعب الفنان والمغنى الشعبى سعد الصغير، متابعيه عبر حسابه على "فيس بوك"، والنجم العالمى محمد صلاح، لاعب ليفربول الانجليزى، والمنتخب الوطنى لكرة القدم، بنشر صورة لمحمد صلاح فى طفولته أثناء اختبارات ناشئين المقاولون العرب، وأمامه طفل في الصف يشبه سعد الصغير، وبجوارهما اللاعب الكبير على أبو جريشة، وعلق سعد الصغير على الصورة بخفة دمه المعتادة.

وقال سعد الصغير، فى تعليقه على الصورة، "حبيبي يا ابو صلاح كان زمانا دلوقتى مع بعض بس انا سيبتك تشوف طريقك.. خالى بالكم انا كنت قبل ما اغنى كنت لاعيب كوره جامد مع احترامي لي ابو مكة".



سعد الصغير على فيس بوك

من ناحية أخرى ارتبط اسم محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، بالانتقال إلى برشلونة الإسبانى بعدما أكدت صحيفة "ميرور" أن النادي الكتالونى أبلغ الدولي المصري بإمكانية ضمه بشكل رسمي الصيف المقبل فى صفقة انتقال حر عقب نهاية عقده مع الريدز فى يونيو 2023.

فى الوقت نفسه، تحدثت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، المقربة من نادى برشلونة، عن مميزات التعاقد مع محمد صلاح نجم منتخبنا الوطني فى تقرير مطول تعليقًا على أنباء اقترابه من برشلونة بالمجان الصيف المقبل، وقالت الصحيفة إن الملك المصرى سيكون قائدًا أو أحد قادة مشروع برشلونة الجديد مع تشافي هيرنانديز المدير الفني.

وقالت الصحيفة عن صفقة صلاح من الجانب الرياضي، إنها ستكون مفيدة للغاية، خاصة أن تشافى معجب كثيرًا بنجم ليفربول، مضيفة، "اسم صلاح مناسب لأنه لاعب كرة قدم مختلف ومميز، ولديه شخصية قوية ليكون قائدًا أو أحد قادة المشروع كما يظهر في ليفربول حيث اعتاد على الضغوطات في ملعب انفيلد ونجح في التتويج بدوري أبطال أوروبا مع الفريق في 2019."

وتطرق التقرير للجانب الاقتصادي للصفقة قائلا، "يضاف إلى تألق صلاح على المستوى الرياضى، جاذبيته على الجانب التجارى، خاصة فى السوق الأفريقية وفى مصر، وهي دولة كبيرة يمكن استغلالها على مستوى الرعاة".