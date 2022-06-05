شكرا لقرائتكم خبر عن مسرح الشمس يستضيف ذوى الهمم من نادى العبور لمشاهدة مسرحية "كاندي كراش" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى إطار خطط فرقة الشمس لدعم واستضافة ذو الاحتياجات الخاصة استضاف مسرح الشمس بقيادة الفنانه وفاء الحكيم عدد من ذوي الهمم بنادى العبور الرياضى لمشاهدة العرض المسرحى "كاندى كراش" تمهيدا لمشاركة أبناء النادى بالورشة الفنية ضمن خطة وزارة الثقافة بدعم أبناءنا من ذوى الاحتياجات الخاصة وتحقيق لفكرة الدمج لإظهار تلك المواهب الفريدة .

وقالت الفنانة وفاء الحكيم أن المسرح مفتوح لكل ذوى الاحتياجات من خلال الورش الفنية المختلفة من رقص ايقاعى ورسم وعزف وموسيقى وغناء .













ويقدم المسرح حاليا مسرحية "كاندى كراش" ويعتبر العرض من عروض الدمج ذو الهمم والفنانين من خلال التدريبات التى تقيمها الفرقة بصفة دائما فى مختلف مجالات المسرح لتأهيلهم لتقديم عروض مسرحية احترفية .

يذكر أن "كاندي كراش" تأليف سعيد حجاج، اخراج محمد متولي، أشعار بلال إمام، تمثيل شيماء عبد الناصر، محمود أمين، محمد دياب، أشرف عبد الفضيل، حمادة عبد السلام، تسنيم محمد، تصميم ديكور حازم شبل، تصميم ملابس ريم هيبة، مكياج اسلام عباس، تصميم استعراضات ضياء شفيق، موسيقى و ألحان حازم الكفراوي، توزيع محمد الكاشف، تصميم اضاءة ابراهيم الفرن.

وتدور الفكرة الرئيسية للعرض حول مسرح مهجور يمتلكه ثلاثة أشخاص يقرر أحدهم أن يبيعه، فيأتي له مشتري يقرر شراءه ليبني بدلا منه برج سكني، فيحاول البائع أن يقنع شركاءه بيبيع المسرح ولكنهم يرفضون رفضا تاما، فيقنعهم أن المشتري سيحوله لمسرح ضخم ولكنهم يكتشفون خداعه فيحاولون إنقاذ المسرح وتنجح محاولتهم لمنع بيع المسرح وهدمه لتحويله لبرج.