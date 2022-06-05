شكرا لقرائتكم خبر عن نجوى فؤاد لـ"الخليج 365": أعانى من انزلاق غضروفى ولم أدخل فى غيبوبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة نجوى فؤاد، في تصريحات لـ"الخليج 365": إنها بخير وتعانى من إنزلاق غضروفى، مضيفة: أتناول أدوية كثيرا ربما تؤدى إلى أنى اضطر للنوم كثيرا وليس صحيح ما يشاع مؤخرا أنه تم نقلى إلى أحد المستشفيات وأنى دخلت في غيبوبة.

وأعربت نجوى فؤاد، عن حزنها من تلك الشائعة وقالت حسبى الله في من يطلق ويروج هذه الشائعات المغرضة.

وكانت الفنانة نجوى فؤاد قد قالت إن الفنان الراحل سمير صبري كان إنسانا لأبعد الحدود، وكان بهجة في حياة المقربين منه وسندا لهم، ويسأل عن الصغير قبل الكبير، موضحةً: "كان يدعمنا في كل مشكلاتنا ومناسباتنا سواء حلوة أو وحشة، كان حياتي وشريك عمري ومشوار عمري، إنسان مثقف وإعلامي جميل والقارئ اللي محصلش".

وأضافت في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج "90 دقيقة"، على قناة المحور"، أن الفنان الراحل كان معطاءً، لذلك لا يجب أن يتم الهجوم عليه بعد وفاته: "لديه ابن عمره 40 سنة يعيش في لندن، ويعمل طبيب أسنان، ومتربي تربية عظيمة".

وتابعت: "لم يكن يحكِ خصوصياته لأقرب المقربين، لكنه قال لي إنه عاش قصة حب في الحادية والعشرين من عمره، وكان يحب سيدة أجنبية، وعندما وجدته يركز في مشواره الفني، وكان يغيب عنها بسبب مواعيد التصوير، رفضت هذا الأمر وغادرت إلى لندن.. قالت له لو عاوزني تعالى عيش معايا، قالها مقدرش أسيب الفن أو أهلي أو وطني، وفضل عمره كله يروح كل سنة ويروح يشوف ابنه، ولم يتزوج إلا هذه السيدة وليس لديه أشقاء لأن كلهم توفوا منذ سنوات طويلة".