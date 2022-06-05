شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى كامل يطرح أحدث أغانيه "أيوه بعترف".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح النجم مصطفى كامل أغنية جديدة تحمل إسم "أيوة بعترف" على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب وهى من كلماته وألحانه وتوزيع باسم منير وميكس وماستر أحمد جودة، وتعد ثانى أغانى ألبومه الجديد .

وطرح مؤخرًا النجم مصطفى كامل، أحدث أغانيه والتى تحمل "عنوان الحياة" على "يوتيوب" تزامنا مع عيد الفطر المبارك الماضى، والأغنية من كلماته وألحانه وتوزيع باسم منير وميكساج وماستر أحمد جودة، وتعد أولى أغانى ألبومه الجديد.

وطرح مؤخرًا مصطفى كامل، ثامن وآخر أغانى ألبومه الجديد "وجع قلبى"، والتى تحمل اسم "اتعلمت من الليالى" من كلماته وألحانه وتوزيع باسم منير ميكس وماستر أحمد جودة.

وطرح قبلها مصطفى كامل، سابع أغانى ألبومه الجديد "وجع قلبى"، والتى تحمل اسم "اسكت" من كلماته وألحانه وتوزيع تامر صقر، وقبلها طرح أغنية "حلوة حياتى" من كلماته وألحانه وتوزيع باسم منير.

يذكر أن ألبوم "وجع قلبى" يضم 8 أغنيات متنوعة كلها من كلماته ما عدا أغنية وأحدة كتبها الشاعر هشام عبد الحليم، والألحان مصطفى كامل وحسن سراج وتيتو، والتوزيع باسم منير ومحسن السيد وتامر صقر وأحمد باريتون وحسن سراج وأغنية شعبية من توزيع إسلام ساسو.