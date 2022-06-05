غاريث بيل يكشف مفاجأة بشأن مستقبله

كتبت أسماء لمنور في الأحد 5 يونيو 2022 04:09 مساءً - منذ ساعتين

لا زالت التكهنات حول مستقبل الويلزي غاريث بيل، لاعب ريال مدريد الإسباني، الذي ينتهي عقده مع النادي الملكي بنهاية يونيو/ حزيران الجاري، تثير التساؤلات.

وبات بإمكان صاحب الـ32 عاما التوقيع لأي ناد مجانا في صفقة انتقال حر بعدما أعلن الريال رحيله فور انتهاء تعاقده الحالي.

وخلال تصريحات أبرزتها صحيفة “ماركا” الإسبانية، أشار بيل إلى امتلاكه عدة عروض من أندية مختلفة، للحصول على توقيعه هذا الصيف.

يأتي ذلك بعد الشائعات التي أحاطت بمستقبل بيل، حيث خرجت تقارير صحفية تفيد باحتمالية اعتزاله نهاية العام الجاري.

رغم ذلك، أكد بيل أن مستقبله لا يشغله في الوقت الراهن، قائلا “لدينا مباراة هامة للغاية، ولا أريد التفكير في أي شيء آخر سواها”.

ويأمل بيل في مساعدة منتخب ويلز على التأهل إلى كأس العالم 2022 عبر الملحق الأوروبي بعدما فشل الفريق في خطف بطاقة التأهل من التصفيات.

وبعد ساعات قليلة، تنطلق مباراة ويلز ضد أوكرانيا، مساء الأحد، في نهائي الملحق الأوروبي المؤهل لمونديال قطر 2022.