عمر كمال يتعرض لانتقادات لاذعة.. واتهامات بسرقة “قطتي”

كتبت أسماء لمنور في الأحد 5 يونيو 2022 04:09 مساءً - منذ 3 ساعات

تعرض مطرب المهرجانات عمر كمال، لحملة هجوم شرسة من قبل الجمهور وذلك بعد طرحه خلال اليومين الماضيين أغنيته الجديدة أنتي قطتي”، بالتعاون مع المطرب حمادة مجدي.

وتضمن كليب الأغنية ظهور عمر مع حمادة، ومعهما الراقصة أوكسانا، مما أثار الجمهور حوله بأن الأغنية للراقصة فقط، حيث قال أحدهم “مغنيين كل اعتمادهم على الراقصات”، وقال آخر: “إنت لو صوتك حلو مش هتجيب راقصات معاك”.

ووجه بعض من الجمهور اتهامات بسرقة عمر كمال اللحن من الأغنية الجديدة الشهيرة “Jalebi Baby”، التي طرحت العام الماضي على “يوتيوب” وحققت ما يقارب من 180 مليون مشاهدة، حيث قال أحدهم “مفيش مرة تتعبوا في لحن، وأنا أقول الأغنية سمعتها فين قبل كدا”.

كما قال متابع آخر: “صدقني ياعمر أنت بتضيع نفسك بهذه الأغاني لأن صوتك حلو جدا، المفروض تصنع لنفسك تاريخ للاجيال القادمة هذه الأغاني لن تدوم”.

بينما وجه البعض بعض العبارات يتذكرون فيها أغاني زمن الفن الجميل، حيث قال أحدهم “هذا لو يسمعكم مطربين الجيل القديم يمزقون ثيابهم ويطلعوا في الشارع على هذه تفاهة الأغاني الآن”، وقال آخر “أغنية لا ليها لون ولا طعم الله يرحم الفن الجميل”.