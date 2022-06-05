فيديو.. ما علاقة إيلون ماسك بقضية جوني ديب وآمبر هيرد؟!

كتبت أسماء لمنور في الأحد 5 يونيو 2022 04:09 مساءً - تداولت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو قيل إنه يُظهر الملياردير الأمريكي إيلون ماسك يدلي بشهادته في دعوى جوني ديب وآمبر هيرد.

والمحاكمة التي رفعها الممثّل الأمريكي جوني ديب ضدّ طليقته آمبر هيرد بدعوى التشهير، احتلت اهتمام الكثيرين حول العالم، لكن إيلون ماسك لم يحضر المحاكمة، في حين أن الفيديو المتداول لشهادته “مزيف”.

يظهر في الفيديو إيلون ماسك متحدثاً عبر شاشة، ويظهر في مشاهد أخرى على الشاشة ما يبدو أنها جلسة محكمة.

وجاء في التعليقات المرافقة “إيلون ماسك يدلي بشهادته في قضيّة جوني ديب وأمبر هيرد التي كان على علاقة بها”.

فيديو مزيف

ويأتي انتشار هذا الفيديو بهذا السياق بعدما كشفت جلسات المحاكمة في دعوى التشهير التي رفعها جوني ديب ضدّ طليقته وامتدّت على 6 أسابيع، تفاصيل حميمة من حياتهما الخاصة ومن بينها رسائل نصيّة مسيئة أو صور مهينة وعنف.

*الفيديو المزيف:

وأثارت هذه المحاكمة اهتماماً واسعاً حول العالم.

والأربعاء، في الرابع من حزيران/يونيو الجاري، دانت هيئة المحلفين كلا الطرفين بالتشهير بالآخر، لكن حكمها جاء أكثر لصالح جوني ديب.

هل حضر إيلون ماسك المحاكمة؟

لكن إيلون ماسك، الذي يرأس شركة “تسلا” للسيارات الكهربائية ومؤسس شركة “سبايس إكس” لصناعات الفضاء لم يحضر المحاكمة، بحسب صحفيي وكالة فرانس برس في واشنطن.

وكان متوقّعاً أن يشارك إيلون ماسك الذي كان على علاقة بآمبر هيرد سابقاً، في هذه الجلسات، إلا أن المحكمة لم تستدعه للإدلاء بشهادته.

حقيقة الفيديو المتداول؟

أما الفيديو المتداول، فيُظهر التفتيش عن مشاهد ثابتة منه على محرّكات البحث، أنه مركّب.

فالجزء الذي يظهر فيه إيلون ماسك متحدّثاً، منشور في الحقيقة في نوفمبر تشرين الثاني 2021، أي قبل نحو سنة ونصف السنة، ويتحّدث فيه إيلون ماسك عن شؤون تتعلّق بصناعات الفضاء.

وقد ركّبت هذه المشاهد فوق فيديو المحاكمة، مع تحريف لما كان يقوله ماسك في الحقيقة، للإيهام بأن الفيديو يُظهر إيلون ماسك متحدّثاً كشاهد في المحكمة.