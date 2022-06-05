لتنظيف الأحذية الرياضية بلا وضعها في الغسّالة.. إليكم هذه النصائح

كتبت أسماء لمنور في الأحد 5 يونيو 2022 01:09 مساءً - منذ 37 دقيقة

غالباً ما نجد موضوع تنظيف الأحذية البيضاء صعباً.

ويُعتبر الكونفيرس ذو اللون الأبيض من بين أكثر الأحذية الرياضيّة شعبية اليوم لأنه يمكن انتعاله مع كافة الملابس، يوميًا، وأيضا أثناء الرياضة.

يؤدي انتعال Converse كثيرًا إلى اتساخ الأبيض بسرعة كبيرة وفي بعض الأحيان قد يكون من الصعب إعادته إلى حالته الأصلية.

لذلك، إليكم بعض النصائح حول كيفية تنظيف أحذية كونفيرس البيضاء حتى تبدو وكأنها جديدة.

المراحل التي يجب اتباعها:

لتنظيف Converse أبيض، نوصيك بالبدء بنفضه بقوّة لإزالة الأوساخ مثل التراب المعلّق في النعل.

عندما يتعلّق الأمر بالأوساخ السطحية على المطاط، يمكنك محاولة إزالتها بمنديل مبلل.

لإزالة الأوساخ عن نسيج كونفيرس الأبيض، يمكنك تجربة مزيج من الماء والصابون البلدي الذي يجب وضعه على القماش من خلال استخدام فرشاة أسنان أو ما يعادلها.

للبقع الصعبة، يمكنك محاولة إضافة القليل من الأمونيا أو ما يسمّى سائل النشادر إلى الخليط السابق. دعي الكونفيرس يجف في الظل وليس في الشمس لكي تتحاشي بقاء البقع.

طريقة أخرى، هي تحضير عجينة من صودا الخبز والخل الأبيض. إستخدمي مقدارين من صودا الخبز مقابل ثلاثة مقادير من الخل وامزجيهما لكي تحصلي على عجينة. طبّقيها على الكونفيرس بفرشاة صغيرة ثمّ اشطفيه بالماء الصافي.

وعلى الرغم من أن الشركة المصنّعة لا توصي بذلك وتشير إلى أنّ أحذيتك البيضاء سوف تتلف بشكل أسرع، لتنظيفها تمامًا يمكنك وضعها في الغسّالة. لهذا، نوصي بإزالة الأربطة مسبقًا، واستخدام برنامج قصير لتحديد معيار الغسّالة، واغسليها بالماء البارد وبتدوير لطيف.