فن ومشاهير

برج “إيفل” يتعرض لضربة برق! (صورة)

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كتبت أسماء لمنور في الأحد 5 يونيو 2022 01:09 مساءً - منذ 33 دقيقة

آخر تحديث: 5 - يونيو - 2022 1:16 مساءً

برج ايفل

برج ايفل

ضرب البرق “برج إيفل” في العاصمة الفرنسية باريس، السبت، في ظل اضطراب جوي عرفته منطقة “إيل دو فرانس”.

ونشر المصور الفوتوغرافي الفرنسي كوليك بارترون على “تويتر”، السبت، مجموعة من الصور وثقت لحظة ضرب البرق برج “إيفل” في العاصمة باريس.

وذكر المصور كوليك بارترون أن البرق ضرب البرج أكثر من 4 مرات.

وأفاد االموقع الرسمي للبرج بأنها ليست المرة الأولى التي يضرب فيها البرق البرج.

ووفقا للموقع، فإن هناك ما معدله خمسة تأثيرات سنويا منذ عام 1889، مؤكدا أن البرق لا يؤثر على البرج ولا يمثل أي خطر على الجمهور.

يذكر أن السلطات الفرنسية وضعت نشرية جوية خاصة أدرجت بموجبها “منطقة إيل دو فرانس” بأكملها في القائمة البرتقالية، بسبب تقلبات الطقس التي يمكن أن تكون مصحوبة بأمطار غزيرة وعواصف عنيفة من الرياح والبرد.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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