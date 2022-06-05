ما هي الصفقة الحلم لبرشلونة.. محرز أم ليفاندوفسكي؟

كتبت أسماء لمنور في الأحد 5 يونيو 2022 01:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

يأمل عشاق نادي برشلونة الإسباني في تدعيم صفوف الفريق بالشكل الأمثل، خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2022، لتعويض ما فات في الموسم الماضي.

وارتبط اسم البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ، والجزائري رياض محرز جناح مانشستر سيتي، بالانتقال للبارسا خلال الفترة الأخيرة بسبب حاجة المدرب تشافي هيرنانديز لضم مهاجمين على أعلى مستوى، وعدم وضوح الرؤية بشأن مستقبل اللاعبين.

ونشرت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية استفتاء جماهيريا عن اللاعب الذي يرغب جمهور برشلونة في انتقاله للفريق، حيث تصدر ليفاندوفسكي القائمة بنسبة تجاوزت النصف (54.66%).

ليفاندوفسكي أفضل لاعب في العالم آخر عامين، أعلن مؤخراً أن علاقته بفريقه انتهت، مشيرا إلى بحثه فقط عن وسيلة للخروج قبل عام من نهاية عقده، بينما دخلت إدارة برشلونة في مفاوضات مع النادي البافاري لإنهاء الصفقة.

بالنسبة لمحرز، تشير التقارير القادمة من إنجلترا تشير لإمكانية رحيله هذا الصيف أيضا عن ملعب الاتحاد، أو على الأقل عدم تجديد عقده، بما يجعله خيارا متاحا من الناحية المادية لبرشلونة، الذي يعاني من ديون بالجملة تجاوزت المليار يورو.

محرز جاء في المركز الأخير حسب خيارات جماهير البارسا في التصويت، بنسبة لم تبلغ 1%، حيث حصل على 0.33% فقط، بالتساوي مع الأوروجواياني لويس سواريز مهاجم برشلونة السابق، وفيل فودين نجم مانشستر سيتي.

يذكر أن محرز أنهى الموسم الماضي بشكل مميز، وسجل 24 هدفا مع السماوي في مختلف البطولات كأفضل رصيد تهديفي خلال مسيرته.